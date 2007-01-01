Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге появились новые объекты культурного наследия

Дмитрий Ивьев
30.09, 11:59
0 569
Фото: Евгений Чудаков.
Эти здания включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сообщил 30 сентября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

В список попали 16 новых объектов, два из которых – регионального значения, а 14 – местного:

  • Ул. Дарвина, дома 11 и 15а,
  • Ул. Декабристов, дом 8,
  • Ул. Знаменская, дома 2 и 44,
  • Ул. Карпова, дома 11 и 25,
  • Ул. Кутузова, дом 25,
  • Ул. Набережная, дома 3, 5 и 7,
  • Пер. Карпова, дома 5 и 7,
  • Ул. Никитина, дома 2 и 4,
  • Ул. Салтыкова-Щедрина, дом 18.

