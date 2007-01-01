В Калуге появились новые объекты культурного наследия
Эти здания включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сообщил 30 сентября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
В список попали 16 новых объектов, два из которых – регионального значения, а 14 – местного:
- Ул. Дарвина, дома 11 и 15а,
- Ул. Декабристов, дом 8,
- Ул. Знаменская, дома 2 и 44,
- Ул. Карпова, дома 11 и 25,
- Ул. Кутузова, дом 25,
- Ул. Набережная, дома 3, 5 и 7,
- Пер. Карпова, дома 5 и 7,
- Ул. Никитина, дома 2 и 4,
- Ул. Салтыкова-Щедрина, дом 18.
