На трех улицах Калуги отключат электричество
Недвижимость и ЖКХ

На трех улицах Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
29.09, 17:00
0 239
Ремонтные работы пройдут во вторник, 30 сентября, сообщили в городской управе.

Отключение с 6:00 до 22:00:

  • ул. В.Андриановой, 26, 30, 32, 20, 22, 24, 28,
  • ул. Ленина, 55, 39, 53 кор.2, 41, 43.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • ул. 5-я Линия, 1-20.

