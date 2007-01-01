Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калужская область заняла 25 место по доступности ипотеки
Недвижимость и ЖКХ

Калужская область заняла 25 место по доступности ипотеки

Дмитрий Ивьев
29.09, 11:40
0 345
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Результаты исследования в понедельник, 29 сентября, опубликовало агентство «РИА Новости».

В Калужской области взять ипотеку по рыночной ставке могут 19,4% семей. Это 25 место в стране. Ежемесячный платеж при этом оценивается в 72 тысячи рублей.

Первые места по доступности ипотеки заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (47,1% семей), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (44,3%) и Чукотский автономный округ (42%).

Соседи калужан расположились на следующих позициях: Тульская область – 21 место, Смоленская область – 27, Брянская область – 38, Московская область – 43, Орловская область – 58, Москва – 63.

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFtSWk3TGVxZzVJMXd3QjA1enIyZkE9PSIsInZhbHVlIjoiWTJxL0lwdUxnQUZzMzlTODZRdHpQV0NqU3l6dXZuN1pCbUNzdDQ5MkVxM2JjMVZBODgwU1lsMUlnOGNpVGVucGdRbnR3K05OQXZuUEN0Y2UrK2JTSkYrV093eXh5UmllZTlqODFZSWo1QUZiK0J6UzJJWmo2MzVzYkV3QmJiV3dhb2hYUlp2bVNiTWMzSHcxSW5uNzdMNFdHU29WMk42NVkxRzN5a0FNaHV1VmJtV29GWWxSOHU2TWpjaldjZXVUZ0JoL2FJdVBGa0tRRFJXSmhjYmlPTlE1b2NsaGxQb0w4KzlONnpzRWNCbVRhejU5ZXJmb0dTeFV1M3pIUERNVlk4ZXA0T0Ntc00weUpTWWdaSDZsQzBDZGJwWVBtSk82ajQ3OUl1cmt2cGRNeGllS3pBOE9vaGZ1d2VEdzcwRXVuZGZpMmNQTTVBSkJKbVhnNldBd3RVT2QzU0tnY3kyV3hzWC85aDVkL0RXdmJxNEpITjQ0OURmMC9CQkI2Y0JFczdOSnh0a05RMmFTWXE4bnVRNmZqdmU5WDlIYjBuSHMvM0FSb3p1OWdtbUVZYW9Ud0tNWGNOelg4UVJBVE1yOCIsIm1hYyI6IjkyMWRmZWRmOTQ5NjNjNTQxYTU2Y2U5ZjdhMjY4YjMxMWFmOGU1ZjI5ODM1NmFkZmE4OTFiNTc1MzlkYjE0ZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InBNK0trV015M3FaRGRlSkw4ZUpRRVE9PSIsInZhbHVlIjoiaWJZcmtCOXpCaURLeFl0Um9aTVhQTE1BczdtdmZRVVk3cFRGRGgvZ1BHMUgxdjFLQmpWdTRaWEN4amloOWE2c3craUpXVG9nWTJocndsTVMrNG85WXlsbzF6aW1lWU9zbTNwRk9rVVlTdG5hdEgxK1owTnJxVUgxeUhFT0t6MElIdlFDWHM4QlhodVNyTms4Nng0VjdmZWs3eEJVczJzZnB1L25VenJWSmZmTi9hSjdSak5lY0FqdGZzSGovdGtob25kY2NiWkFNeWh3eVIvWkk0elpOL0dJMmVaT2xZM1dnMmJVVnZRaXBiWVJENGlpeTRNdUc3NldEc0tadStMVFoxVXdtcHFFRDVwYnNub3J2TzB4UjZHNWZuZHExUTQ2VlhQdkZ0RU92eWYzM21vb0kyYzM0cTMySnY1dE9FanpOM2xuV2VET056clZ3UGZtZVVHWUF0ZkJObldmMk9HTWJ0RTJzZVJ6ZHRlN0VLOGpHeHVSOHI5N1lTNUdkRFNjS3VNUGNqMHMvSFJkN3NBMXA5S3pSRzBuZExLUWtLWVM0TXRlREx4ZldKaGhpQmpaYzNkRkxzRWQzVzU5QmNrNGl5LzFhTDhQZURhbjFxdEFVbE83VHc5SWRUZTI1cFM1a0VEcG5xa2llQzE2dHBJcXh6NHd4TURBckVwOHFyM1RQSC9uTnlrVXNEaTFZRzR5WWZXSys4ZnA2aWlST3k1VHFmYjJzTFhTS1pSSmFTdkc1NlhXM1cyTGsycWtkRnlJSlk4dWVoV1RKcWI1VTdkcmdwWmpSK3YvR3gxcEs2T1pSNDR2aFB5ck1Ld0tCbVlWVzZYOThTTGxVZDYyRHhydCIsIm1hYyI6IjNiNzE2YmIzODU0NjhiNGIzNDRkOTk5YjIyYTg5MGUxMTcxODIxZmE0NGIyYjE1NzUyYmU4NDMxZGUyMjg0ZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+