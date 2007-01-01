Калужская область заняла 25 место по доступности ипотеки
Результаты исследования в понедельник, 29 сентября, опубликовало агентство «РИА Новости».
В Калужской области взять ипотеку по рыночной ставке могут 19,4% семей. Это 25 место в стране. Ежемесячный платеж при этом оценивается в 72 тысячи рублей.
Первые места по доступности ипотеки заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (47,1% семей), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (44,3%) и Чукотский автономный округ (42%).
Соседи калужан расположились на следующих позициях: Тульская область – 21 место, Смоленская область – 27, Брянская область – 38, Московская область – 43, Орловская область – 58, Москва – 63.
