В Калужской области включили отопление в 59% домов

Ситуацию по состоянию на понедельник, 29 сентября, прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

- Сейчас тепло подано в 2921 дом из 4979 находящихся на центральном отоплении. Что составляет 59%, - заявил глава региона. - Полностью завершена работа по подаче теплоносителя в Бабынинском, Жуковском, Медынском, Мосальском, Перемышльском, Спас-Деменском, Ульяновском, Хвастовичском Юхновском, Думиничском и Сухиничском районах. В Малоярославецком, Козельском, Дзержинском, Тарусском, Боровском, Людиновском районах и Обнинске тепло подано в более чем в 70 % домов. В Калуге к пуску приступают сегодня.

По его словам, запуск тепла часто сопровождается выявлением порывов и протечек.

- Их нужно оперативно устранять. Поручил профильному ведомству оказывать всю необходимую помощь муниципалитетам и оперативно запустить тепло в дома без происшествий, - прокомментировал Шапша.