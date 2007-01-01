Афиша Обнинск
В Калуге отопление включат не всем

Дмитрий Ивьев
29.09, 09:57
Отопительный сезон официально стартовал в жилых многоэтажках в понедельник, 29 сентября. Однако в этот день батареи нагреются не у всех калужан.

- Стоит обратить внимание, что принятие постановления «О начале отопительного сезона 2025 - 2026 гг.» совсем не означает, что в тот же день во всех квартирах появится отопление, - заявили в понедельник в «Калугатеплосети». - В целях обеспечения плавного и безаварийного вхождения в отопительный сезон процесс подключения потребителей к централизованным системам теплоснабжения будет происходить постепенно в течение нескольких дней. К концу текущей рабочей недели тепло должно будет прийти во все здания.

Напомним, неделей ранее тепло начало поступать в социальные учреждения.

