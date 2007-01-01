По Калуге потекла фекальная река
Проблемы вновь наблюдаются на улице Спартака на Правом берегу. Фото вечером в воскресенье, 28 сентября, в официальном сообществе Правобережья опубликовал местный житель.
Снимок сделан в районе дома №3. Ранее в этом районе ужа наблюдались проблемы с канализацией.
- Специалисты выехали на место для проведения обследования. По результатам время с ответом, - прокомментировали ситуацию в понедельник в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.
