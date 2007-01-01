Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ По Калуге потекла фекальная река
Недвижимость и ЖКХ

По Калуге потекла фекальная река

Дмитрий Ивьев
29.09, 09:25
0 695
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Проблемы вновь наблюдаются на улице Спартака на Правом берегу. Фото вечером в воскресенье, 28 сентября, в официальном сообществе Правобережья опубликовал местный житель.

Снимок сделан в районе дома №3. Ранее в этом районе ужа наблюдались проблемы с канализацией.

- Специалисты выехали на место для проведения обследования. По результатам время с ответом, - прокомментировали ситуацию в понедельник в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
9 оценили
44%
0%
11%
0%
22%
22%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikt1TTBHRUlUUE9pVGV1UFpIMGZySEE9PSIsInZhbHVlIjoicmo0b3YwY1ZaUnhuQk04bVQ3VVpSdGxRUU9Td3RJS0t1NWdLWWw2VEthZURVT1pvT3RBcjlqa3c3WDR2Q0hmbnhzdFJhdU1TbkZHYXV0YTZNeitGQTNidVVPR3FJNU5BWmpPMHQ1T0RVblpOcWt5cTFTV2Zqb1hLdlBoeTNpUUpwV1IzejhjRlBtd3FSQk9CdGo3Y3gzYkN3aGVoa1FSdXBKWmYzcEFSOXpwRGRIN0cvcHMvaUQ1b1E1SWtDRzJmOG1oSjFSTXBqNFFKeDI0bVNNQUdBVGJFNC85ZS9FYkZpQ3lvRG95WDd4S0tEdlZtNlQ5YWVDQnh6NEN2b29nM1lUVzh6TExiUHRMWmpPb0pwc2RuTXkvNFZGbk9maldmS3M4V1JUbWJsOUQ4UU9KQTJ6UWcwL2JmQnJZV1FZMU9QeDgxTy9Oc2t2bkhFYVFGUFAzZE1aQUo5MGl5RDQ0ZEdZUnhBUitRcWlEMStaaW5hazMyaEtOKzFvNmxITDUxRUpsNGNqbW91VFRua3NGZ005R2pRaUZnUWUwWG9JQ1F2TUZOYjlIWkErdWMwNnk1NkxPUEFJb3F1UWN3ME1TZCIsIm1hYyI6IjUzODMwZTRiNjQ1ZjA3MDVmMjcwMzE4NmQwYTRlOWJlM2Q0NjEzMmI4YmQ1Njc4NmM5ZmY4MDM0ZDMxYzUzMWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdpVEw4NzJFZ09XTWtGL1Y2dFVmRFE9PSIsInZhbHVlIjoiaTZ4SU1XQisyZlY4dEl5OUpFWUczZXlTK1ZQTzU2MW4wanplcUhIelRPM0hjaStDa0pabDNnY3BPRGRhb3ZGQXR3SGZFS3k2RHZ6V2d5NG0yck9ocTducGdjK05zeUdJL09IT0k1aEZpK0JCeituZlkzQ04xRjdOOThsTU00a3EzOWNKajdpSk51L1NFeU1HMklveE5ocWtiZmJLT3EwQ2dzV3Q4Vk5Hb0RHUW40MkNiR2lqUWNzVGRtcTI0TUlMbUhGSXJEaUZaYUcxMlpIUzBpOFpFQUVhck81aFBlUzF6RHBvT1BobFk0ZGgxMHpCeU1RSXhtZ2hRaFpqUTlTTURpOWJ2eFM5Rmw2NllmYXZhcDdBUU81ZHIzVmtoTnNGSkx1dkxwQ1RUTFFuUWpCbys0VEZjQXFjNlhackYvSk1QUFRqN2ZOSzV1TEtPSGUwVlM4SGUxUjNtanY1TUNTT1BTOFNsQzRHeU5sSlpISHpPZkJEY2lvSlg5ZEFydEgvZDRRU2ptbDh5QmtoVmVZdXcwRjFxbTVpaVFndzhtK3VQREtnU1BrSzI3Wkc4L1FUd0NyTEFwcEUwbDZOT0RzOVJTcGd0WXhKTm9pUlRIMUw5ODJlYWlGeG4zOXE2dndMOFpyY3RROERRcjNTMzVCNXRCOE5CWFJ6cGxDb2JIT291c2Z5T2lxYTlNSlpvMEgrTnJVaDlhaWRQMWJoRUp5ekt6OGw0Z21mSm5DRlVsaGx0ajhJTHVkZm9Hd0QzNm03MWdlNVc1NGZQYjIrNVR1S0hQa29JSnJWVTlzUC9xRUgwTTFFWklTT1k3VjhYeVV3MHoyZVk4MStYZnFQaGw3aSIsIm1hYyI6IjEyNDk5YWM1YjE3NjQyMzIwZTZjNmU3NzQ1ZjNiYWNjNTIzZThmNjdhZTUwMzM1ZjAxM2Y2YjdkNTQ4M2EzNWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+