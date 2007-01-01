В Калуге окна заброшенного дома угрожают пешеходам

В субботу, 27 сентября, наш читатель прислал фото с улицы Глаголева, 12.

- Окно в заброшенном того и глядишь отвалится, а тут тротуар вообще-то, люди ходят! – жалуется калужанин.

Напомним, этот дом еще с прошлого года стоит в списке на расселение.

Ранее представители городской администрации рассказывали, что эту двухэтажку давно бы уже ликвидировали, если бы не один из жильцов. Человек хочет получить взамен своих аварийных квадратных метров большую площадь. Беседы и уговоры не помогли и городские власти вынуждены были выйти на судебные разбирательства.

В прошлом месяце руководитель администрации Дмитрий Денисов еще раз заявлял, что дом №12 снесут. Но точные сроки не называются.