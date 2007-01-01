Больница в Тарусе остается без отопления
Дать туда тепло обещают на следующей неделе, сообщил в пятницу, 26 сентября, глава местной администрации Михаил Голубев.
- Пуск тепла в районную больницу осуществим в начале следующей недели по завершении перекладки участка теплотрассы в рамках благоустройства территории ЦРБ, - пояснил чиновник.
В целом по району из 14 социально значимых объектов запущено отопление в 12.
Помимо больницы, без тепла детский сад «Солнышко», но там сейчас нет детей.
В жилом секторе отопление запустили в 29 многоквартирных домах из 75.
