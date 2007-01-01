Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Больница в Тарусе остается без отопления
Недвижимость и ЖКХ

Больница в Тарусе остается без отопления

Дмитрий Ивьев
26.09, 12:36
0 358
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Дать туда тепло обещают на следующей неделе, сообщил в пятницу, 26 сентября, глава местной администрации Михаил Голубев.

- Пуск тепла в районную больницу осуществим в начале следующей недели по завершении перекладки участка теплотрассы в рамках благоустройства территории ЦРБ, - пояснил чиновник.

В целом по району из 14 социально значимых объектов запущено отопление в 12.

Помимо больницы, без тепла детский сад «Солнышко», но там сейчас нет детей.

В жилом секторе отопление запустили в 29 многоквартирных домах из 75.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNPWTg1Qk5mMEdKMGo1dzkwbXNGT3c9PSIsInZhbHVlIjoiWjlKWEZQR2Z3Qlh0V2I2dExCYjdHNTNkcW1hTzkxcjJBWVpsVFpWOUx3Nytzem91dG1zaFc2WUZCY0JERVpXNW1KOXpGMXpEdUdoMEVmZ2hYRWdvL2NSSG1kQzhDWFZNNUhVcDFIdXplNDlZcHlRbGxmWFRQak5hbEJiT25OVE5KTHpzL3hIbjVJbmlEZTZ2Y1NQc0luNXY4SDZSdG1jU2lLazd6ZDltU1hLV0NXUGRaS3NDbS9aWTdrRGo1aHFma2tVSmNwNWFhTGhVckF0SWJ6S3ZwdysvcUNPa3J1VWg4TUtlV1NlNTJuSG10UWFLU1FOb3ZpNWZVd0FkcFQzaUp5QmlueUJxRTNIeVE5c0h1Y2hVZU5PSzhLWEEyaXJaTFJHSXBnc2ZTbmNrU0d2V3g2LzVYOU9lemFmcWlLYmJPREhHRzNETEZtVG5oUE1SQ1BlZTJQTmlXdW00c1phbnV6Yk1SZ1BUZ1d5RHhIZzNSVDUxUllYQTBwL29NQ3U3MnVtNS9LMXdhS1g2cHlZYUdQSGpoVFQwNVp0dkwvT2hCSy84c1FoZWlwWnlLU1NDK2lWQmd6VFovVDM3UGwvNCIsIm1hYyI6Ijk2YjQ2Y2I4MGIzNzY4ODBhOWE1NTc5YTJmMzNmNDZiNTA4Mzc5ZDVlYTMxZTA2Mjc5N2IzZjliOWQ3NTNlYmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktjdGsvWkM5UVkzYzdGVG1henlubGc9PSIsInZhbHVlIjoicDNUUnF2eTFpc3RVVnEzK2NBMzllK1JkcUpJNDk1eCtTaUF6T1BnbUszbHpZQ2l0MExveFhpSkJDdmlzTXhDMVRaV0wvYTJvVTI0QWFYaVRVVDh5eTlVVithMnJEakprYUIvV2JybW1maFE3OTV1U2d2VjQ3aHc0ZWVxaERQdUhnbkQ0SEtPbTZDZG9Ic3hvSDZtOXAxZERmWWluK3hTVVBzL0J6T0ZYWWk3U3FsRGFOYzFHdjlVQytwMEl2WHBNWU5MVEczdEVGNmZYUEw0V0dHYzVSc3hZVzQyY0dKRzBGY1ZQV1VyeWcvdEJpRk9sMDlwN3QxYXBYRHpjRGlxM2ZPbFRkVm5FOC95SXR5ZWZUUS95eXNvbS80ZmRJbmV0UlF5dEhIdUowME5ldU5OOXNXMnRzakk5SUJDUkhIZC9nSjRNVlRBeXBnODF5TGxOUDRxL0Fhekl1Z3VXVHI2Um55dzdNbWVKc2Z6MGRnbjVtTzhDMC9KdmEwaXc2bjAyNml6NDU1aGs4STdlaXNmdWlIZjVaTFljTnl2d3ZhUi9LM2toSTBneEVEdnlweWduWFphTmF2Sm5NYytxRVE1UXlibjhIeFZteEoyYzZTTFNndFp0VDdOdXpsWlBic3Q3SElrd3hyYjVQeHhVVTZGbTdxTjlQeWRJT1JPc3RNN0ozMURPNmZ0eWRkZUFUZzhqb3BZSjI3QUs3UUxsOERYWDBvSWQvejhVTnF6ZTJEcDU3dEU0LzBON1RLTjRucUQraXRjbEFZNTYxajNVQytDNFltWmJBenBRSVFoQ3h5N3F4aDc2RmllMTFQRXNRUXg4ejFZb2xiajJXVHlaMEhrVCIsIm1hYyI6IjM5ZWUzZTJlODZiZTk5ODJjOTg0MDc4N2MwNzY4OWExOGE1OWIyNjZmMTY0MTMxZGI1OGI4ZTQ4MmEwZWUxMzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+