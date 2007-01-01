Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Людиново вода не доходит до верхних этажей

Дмитрий Ивьев
26.09, 11:19
1 480
В пятницу, 26 сентября, проблему прокомментировал новый руководитель местной администрации Геннадий Ананьев.

- Вчера вечером вновь город столкнулся с перебоями давления. Вижу не только ваши сообщения, но и давление в кране дома, - заявил он. - В ночную смену на водозаборе работала аварийная бригада, чтобы к утру у жителей была вода. Однако пока показатели давления не самые лучшие. Особенно ощутимо это на 5 этажах. С утра уже был со специалистами из области на водозаборе. Они трудятся над устраняем причины постоянных перепадов в системе. Буду своевременно информировать о ходе работ.

жкх
