В Калуге назвали дату начала отопительного сезона

В жилые дома тепло начнут подавать в понедельник, 29 сентября. Об этом сообщил руководитель городской администрации Дмитрий Денисов.

Напомним, 22 сентября, батареи начали нагреваться в детских садах, школах и больницах.

Тепло также подается в некоторые дома, расположенные рядом с социальными учреждениями.

В социальных сетях мнения жителей областной столицы традиционно разделились – одни требуют включать отопление немедленно, другие говорят, что можно было ждать и до 15 октября.

