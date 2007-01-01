Афиша Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге проходит ремонт, который вызвал массовое отключение воды
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге проходит ремонт, который вызвал массовое отключение воды

Дмитрий Ивьев
25.09, 13:44
В водоканале пояснили, что именно вызвало отсутствие водоснабжения на десятках улиц.

- Сегодня специалисты водоканала проводят плановые работы в районе насосной станции Железняки. Во время отключения воды аварийно-восстановительная бригада заменила запорную арматуру диаметром 600 мм в двух водопроводных камерах, - говорится в комментарии коммунальщиков. - Для ускорения проведения ремонтных работ и минимизации неудобств потребителей для работы на объекте привлечены 5 бригад специалистов и 12 единиц техники.

Работы должны завершиться в районе 21:00.

