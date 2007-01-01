В Калуге вырос спрос на долгосрочную аренду жилья

По итогам августа 2025 года аналитики платформы «Авито Недвижимость» зафиксировали рост рынка долгосрочной аренды в Калуге. Предложение жилья увеличилось на 8% по сравнению с прошлым годом, при этом особенно заметен рост в сегменте трёхкомнатных квартир (+44%) и студий (+6%). Однокомнатные квартиры стали доступны для аренды на 5% чаще.

Спрос на арендуемое жильё в городе вырос ещё значительнее - на 17%. Наибольший интерес продемонстрирован к компактным форматам: спрос на однокомнатные квартиры вырос на 26%, на студии - сразу на 157%, а на трёхкомнатные - на 40%.

В целом по России предложение на рынке аренды за год увеличилось на 35%, а интерес со стороны пользователей - на 4%. В стране особенно популярными стали студии и однокомнатные квартиры.

Средняя стоимость аренды квартиры в Калуге составляет 27 тысяч рублей в месяц.