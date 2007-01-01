В Калужской области начали отапливать жилые дома

В среду, 24 сентября, нагрелись батареи в некоторых многоэтажках Калуги. А в четверг о пуске тепла в дома сообщили и в Малоярославце.

- С сегодняшнего дня, в связи с похолоданием, даны указания начать подачу тепла в многоквартирные жилые дома и другие объекты, подключённые к центральному теплоснабжению, - заявил 25 сентября глава малоярославецкой администрации Вячеслав Парфенов. - Буду отслеживать работу ресурсоснабжающих организаций и УК.