Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области начали отапливать жилые дома
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области начали отапливать жилые дома

Дмитрий Ивьев
25.09, 11:56
0 119
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калужской области начали отапливать жилые дома

В среду, 24 сентября, нагрелись батареи в некоторых многоэтажках Калуги. А в четверг о пуске тепла в дома сообщили и в Малоярославце.

- С сегодняшнего дня, в связи с похолоданием, даны указания начать подачу тепла в многоквартирные жилые дома и другие объекты, подключённые к центральному теплоснабжению, - заявил 25 сентября глава малоярославецкой администрации Вячеслав Парфенов. - Буду отслеживать работу ресурсоснабжающих организаций и УК.

Новости по тегу
отопление
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InV0K0ZiUkZnSGN0cytPc29aSCtEclE9PSIsInZhbHVlIjoiSkNCMHNwc1FVNlBSOTMwaEtQSC83L2I5c3hqQUU5WThINElZL0Uydmt3b05nWURSM3VGZE1YSWFGTWE5RTFYdDFHVm41VGZWcDJkdkpRQTdkZStoOUhDcjl5Um9xUDJDaVY3bUJPWHBRdEFsSE00SE9ldVRtMDM5NFJ6bjd0WVVwSjN3WEU1OUhGWFBxSzZwUHRSSVhTK1ZBWUNsRFdlN2RXbDMvNGxzZnE3SkZtSWVCRk84QUpvUXE0c09iekRlc1BBWVNUWjJpNXF3cG5kRnpmOWpaQTFsZzVNaS9ZQzQ0OS82MUdCaGtXRDlaaDlhajhGVkxUZHAwN2VXbGhOZzdzZUI4aUZ3TTRLSms3R01naUxlaXB1bGVjcFI1RXZxZkYyb3QyY1BndndIN1g3ZFRoVHJtdVlrN2FMZlplcWNhNXYxaUcrb0x6WFBOWURkU1Uza3Z5NW9jblhqSlhLQ2gvZ2VFSmwyMlczQ0VnbVd4RjBHbFpYRnRXWmNUY3J2NFZnZ1dsY1hRZUlGVGlqeHpmMERkaGU4ZWQ2dVdyMlFXME9iVlc2dVlRNmtjc05aaXBiWTYvaWQ0OGthVW9zOSIsIm1hYyI6ImFkYzdjNjAyNTkxYjU5NTQwNjI5YWM0NGFiOGFmOWU1NjZjZjllZTg4OGE0M2MyYzJiNWI4MDg4MDg5MWUwMDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlU3d0U1YUR1TEJkMm94Q3FmeGFaZXc9PSIsInZhbHVlIjoiNUxNRG9HcVFEN0tKU2FTc0c3WlY4ZldiOGVHQkQ0VW1RNUFpZXlWNEdHMThVbFJIZ1dTUER5cEpOdFJZMlc5b01sY3VpM0FrWUtjUXR5Q2VpeThWeTAxb1pLbzVSVzRUUm8ybi95Q0locm5GQzBjNTRXdE9PemM2ckZBZ0xMdnkwa3NOVXI1WjBiWlVVaHpqYVI3VE9nQ3FpSVZmelVPbVZOQlFXby8wRzRLN081V2k0YzZkN05qWVhJQlRtb0lnZk1IU2VwZ2xsaEZJV1ZOR0I1a01sNkROam40TUV0ZFdTanZVYmQ2M3orMmJCMGVwNGVBRWRWcnhTdnZrNWY0cG9HRlhBcUpEVXlJTVBIR0p4STJYejVUaXY1dFNNTVdnWTMvam5uNk81dGkveU1xRkVWbG00Ujk5MnhGbGNMdGh0WU9qTjFMZzR6SFhGaVE4dVppMExpSFZhc2FPVGp0bVZVa21NZFVMUEVKWUxnM2dQMTN6U3I3R2xMYVJ4Q1ZGeWVuM3BDK3BPVGhYNys2ZHRmSWNqMXVkaElnb0l2b3ZQSDBSbFlRcEVmdzdpa001Ym5RTStIbjZnT2RKNUQvR0k1RGF1OTA3dHpXVHc3Y2ZMZE5zZitBdzRxdkgxcWZKU2ttbFQrTXNBT0ZIZk1kdFBhbnVIN3A4WVVpcWlPbnRsQ3RIK1FvSVY0SFR6U3UxeVk1dFlhc24vakxjaGZFdGNxcGF2UXNqM3Z6VGp2YmJnenV2TlZuTnc2SHB0aVJrcXJvVXJEOXhGSVFQVWFYODd5RE0zb082WXpNcHhFUTFDenJLYUFLcXhubENWaHlMN0k0TFFnV04vbnNXTW00bCIsIm1hYyI6ImQ5OTk2YzMzMDJjYzc2OWEwZDdhN2NjODI0MzhiOTY5ODg5NmZjMjc4Y2U1MTIzNDE4NDgxMDdhNWY4YjUyOWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+