В Людиново пытаются решить проблему с водой

Местные жители вновь жалуются на то, что из крана ничего не течет.

Вечером в среду, 24 сентября, новый руководитель округа Геннадий Ананьев прокомментировал ситуацию.

- Сейчас продолжаю работу на водозаборе, где уже трудятся специалисты из области. Выясняют причину низкого давления в системе, - заявил он. - Уже намечены конкретные меры для стабилизации давления. Планируем восстановить водоснабжение в полном объеме уже к утру. Буду держать вас в курсе.

Однако утром из Людиново вновь поступали сообщения об отсутствии воды.