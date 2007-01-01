Афиша Обнинск
В Людиново пытаются решить проблему с водой
Недвижимость и ЖКХ

В Людиново пытаются решить проблему с водой

Дмитрий Ивьев
25.09, 09:00
Местные жители вновь жалуются на то, что из крана ничего не течет.

Вечером в среду, 24 сентября, новый руководитель округа Геннадий Ананьев прокомментировал ситуацию.

- Сейчас продолжаю работу на водозаборе, где уже трудятся специалисты из области. Выясняют причину низкого давления в системе, - заявил он. - Уже намечены конкретные меры для стабилизации давления. Планируем восстановить водоснабжение в полном объеме уже к утру. Буду держать вас в курсе.

Однако утром из Людиново вновь поступали сообщения об отсутствии воды.

