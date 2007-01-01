Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат электричество на улице Матросова

Дмитрий Ивьев
24.09, 12:34
Городская управа рассказала о ремонтных работах, которые запланированы на понедельник, 29 сентября.

Из-за реконструкции высоковольтной линии без электричества временно останутся жилые дома.

Под отключение попадут дома 3-25 и 4-26 на улице Матросова.

