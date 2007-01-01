В Балабаново рассказали, когда вернется вода
Около 16:00 в среду, 24 сентября, администрация города сообщила, что аварийная бригада областного «Водоканала» завершает ремонт на участке холодного водоснабжения в Тарутино.
- Заполнение резервуаров начнется в течение полутора-двух часов, - заявили в администрации. - Холодное водоснабжение полностью нормализуется ориентировочно к 7-8 вечера! Администрация города приносит извинения за неудобства.
Сейчас в городе все водоматы «Калужской акватории» работают в бесплатном режиме. У дома №6 по улице Гагарина стоит цистерна с питьевой водой.
