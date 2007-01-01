Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Балабаново рассказали, когда вернется вода
Недвижимость и ЖКХ

В Балабаново рассказали, когда вернется вода

Дмитрий Ивьев
24.09, 16:03
0 520
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Около 16:00 в среду, 24 сентября, администрация города сообщила, что аварийная бригада областного «Водоканала» завершает ремонт на участке холодного водоснабжения в Тарутино.

- Заполнение резервуаров начнется в течение полутора-двух часов, - заявили в администрации. - Холодное водоснабжение полностью нормализуется ориентировочно к 7-8 вечера! Администрация города приносит извинения за неудобства.

Сейчас в городе все водоматы «Калужской акватории» работают в бесплатном режиме. У дома №6 по улице Гагарина стоит цистерна с питьевой водой.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijg1TThTdmU5ODE1NUQ1UmdmWWRIZGc9PSIsInZhbHVlIjoiaktIWHc1czl1dWNCVFhaU3NzRkltNVhTWjVMUWpVZktrZzYrNC9vSmxlcG9uaUpmY1RYK1NqR2FvRVN4eHpYYzM5ZjRQRHhsN3V3ZjhYUFViUUNtdktmeEpSdkhmRVNzdFRxeWt3cDBGVTN4QmRSWS9salFXWWx4cjVpMHRjS1JKb0hjVFlpVnNjSDNmVFM3RUVqNlZsejRNSGFmaDJwb0FjTUF5aUpHdVVtNG80UEVmdFJHL1ZIb2kyY0w4YVpvQWhTUmpsOEc5WDBiN1pZQVpQT0p2Y01IWTFWL3BKN3pGUThUV1R6Qnk1UzZCcHA0bjRLWUZKQmMvdjdRbXRUOE00RS9sb3RpaS85ME1VbGxpWVdCVytJUnduV09LVzRST3JacmZ1bldkWEo2NjlucWlzalQ0azdVR0F0cUs3Q291MVBzYnZXMUUybGhvWEFHUSs1akpuMEIwMmpYVFlUYkg1TUNSNE84TFlXZEt5SGxCR2NpRjlaM2hxNlgweEFDQnBwL01vS1J1dEpZUkxoeVdoSTM0UDhHaFJCcEFRcW9HNXRqZkYxSjRVeVM0OVV1YlJWaWNwQTY1WGQwRUl5biIsIm1hYyI6IjljNWVjN2ZkMjFmYzNjNTAyZDc2OTE4OTEwZDBkM2Q4Y2JjYjQzNGIyYjUzNzY2NGY5NjljZDVhNjUzYjMzMzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFiTlRJbFBrV3pFdm9Fc0RHTnJpcmc9PSIsInZhbHVlIjoicU02M0ZxSURGZEE1OGlrSHJ2K2x6Zm0rVVl2dm1RWkhDOWxaMEVtOS8zdE0rS1VpYWdPS0d5YVNYbVovTHNjR3JhQlBqd3U5STcxSW91LzZha1E3dFR4Vk02Q1MvckE5MytUYmNEUFlQVFViOU1OWmRFOEwrMkxFVmFHSUJzVFBMVmJmT3pSTFdGbWZRUXIzUkFuWlJudHFycEduajNNMEJCZ09oRzRVNDhSMkRkamNtK0VxY2xPVGlZUUw5ZEplVnFlU2EweU9LVzE0YUlWYkxXb3lzWFNGMmNCOUtJNVIwQzIwVktYR0ZRdjBoYy9tNWc2ajBtWEpjcjVIaE9qZlYyakprRFdOMEpURFI1VEtKVEVpUXBRMXdZdE9nRnNuT0xXYWNQa3Yvb1dkL3Z2Y3NaY08xL01sRVprb3ljZUwxMkRBSG5qR3JJdEtlNko1b3k5RlFUdWdkZ0VYYzAwQ3hGU20wMzNHMEx6K1VHK2JDcVN4SExQVjI3RDJPMFpGK2RoNlEyMUxsZmRvT1dQVktaUEJjSkVockhmT3BJTkNmUTF4aGZ5dHFYRDNFbjVRVmRRbXdlTE1DQ0RzbGFGRk1FVURqSzJqdENLMzVNSDMrSXdHZFkxVHVrL2pCejFhMFpydUZ1aWhtdHRtb1JURVpYN29kdWdIU2tUZk03QWZPeG12WEMySUlLSnhWRXErSW16TVh0K1J0TTdwZjYraE95VjZiWnViZE1xUExYeU0vTUpuVS9zWXM1ZTNIMEFmeWFnTVJ3NS80SytiSzhpazU3UG9RUHdmUDRUSlZnek12RWMwRzF2aVNmc1FTQXQ2K21BRjhVT3BhbDdxbkd3QiIsIm1hYyI6IjNlNWZjNjlmMjU1Zjc2NTEzMGUwM2M2OWRmMjk2ZDczYjg4ZGM4MDAzZjI3MzhmMjE3MDBkMWM3NGMwN2FiODgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+