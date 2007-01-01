Где в Калуге отключат холодную воду 25 сентября
Напоминаем, что в четверг, 25 сентября, несколько десятков улиц Калуги останутся без холодной воды.
Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали в городской управе.
Мы публиковали список улиц и районов, которые попадут в зону отключения.
Также на нашем сайте есть график подвоза воды в районы, которые затронет эта неприятная ситуация.
Ожидается, что воды не будет с 9:00 до 21:00. В других районах города также может снизиться давление.
