Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Где в Калуге отключат холодную воду 25 сентября
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Где в Калуге отключат холодную воду 25 сентября

Дмитрий Ивьев
24.09, 18:30
0 369
Напоминаем, что в четверг, 25 сентября, несколько десятков улиц Калуги останутся без холодной воды.

Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали в городской управе.

Мы публиковали список улиц и районов, которые попадут в зону отключения.

Также на нашем сайте есть график подвоза воды в районы, которые затронет эта неприятная ситуация.

Ожидается, что воды не будет с 9:00 до 21:00. В других районах города также может снизиться давление.

