Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ На окраине Калуги отключат электричество
Недвижимость и ЖКХ

На окраине Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
22.09, 16:40
0 772
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ремонтные работы пройдут во вторник, 23 сентября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Публикуем список адресов.

Отключение с 8:00 до 20:00:

  • Улица Тарутинская, 129-173.
  • переулок Луговой, 11-25,
  • улица Трифоновская, 18,
  • СНТ «Коммунальник».

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
7 оценили
43%
0%
0%
0%
29%
29%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inl3a1RuM3VhNk9VeVFVMGlBWVBQRXc9PSIsInZhbHVlIjoiQm5UWnlDNXBxVWU2M25nK1ZITEpJYU1JVHRZdEhFRXVNeEliU2ljbW81UlZyOUlKZHpGemxBVU9hdTl6SEpnVnh6NnFxMk94SzdTV3BEcFNWMFNYcXZLOElvRklKU0treXZQdkZCSXU3UmhZSnBMNm9Eblhwcm1EMGpPbmhRWFpiZldPS2t6aHI5VVJLd055N0tWTllBYjQ0aHVkK2UrUUNOREZsUHZ0bldZd0VJRWpBeUVpdmZhT3ZUUnhiRmU2blc4cERuc3RwYWdWOXEvU1czL2tzVVEyZmlQVzM1NzRSUG12T3d0c2EzTTNOaVVwZ3hCOThDZWZWUFVCZUNTU1FLcWpuTDlkRXVaaGc0dHdSMDJwS09aaFNGSEpYK29uMSt1SUQ5WkYzZmozWjN5OGd3Si9rQy90di9ZY1dGVkpGN2JqbVRYNFJUOGZydWVOU2d5alcrU3pReCtJVFNaNlRoM1lNd055eGlab0ZEcE1yYXd3OGdOSXQrY1hBNnpXZWpsUTcxdEV4a2VuaGlULzB4NEVhWEZ4RTd3cy9CMlNhV3dvVC84aXpBbXNFL2FGZGNxMktWdS9jejFrVU9UeSIsIm1hYyI6IjNlNWRiYzM1NzU2NTI1NjA1ODdhZTllOGVmZjNiNGRlMzZiYmViZTUxNGFhNjEwOTk4MDE0Zjg1MjNkOWRkMGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpxdE9YRk1yQ3dYTjNLRFFWaE5JSVE9PSIsInZhbHVlIjoiN1hxNWpIeXVBaVFHYzlvUHhKNVVNQWtOZUZvWEdEaElHbndnTHZGL1R6VUk4QWNXSk11bUkrREtieDY3MHUyUmFlbGlYMlNtOE0rMHN1Yll5eXZHN2RxNTlDSmlYaXBMZFJUOHhSbFNyTi9uU0JCbkVKQXBXaEZxM3BTUzlwR01ZUHovOUxOVjdNd1drTUdhYmp4ZmFwM2ZSd1VlQjd5UEREWHAxd3VZWHV2VlN0dTBnN3M0VmlZNk9JSXV5THNoZWxPMExGOWMxSndUaVc2czlSRmw1RkE5QjhDRmF1bjduY1JKcmw5Wmh5Z2syU0F3cnBWK2c4aWFuOE5WMS83WUJkaTYwVWt2cjhiTmU1QXlWSVpOSUswR2s0Z2g0RC9Oa1Vsc0xEbUx1WkRnVnU5djV3bmpKSno1NlR3OS9ZMEZ2d0F6Mm1CUDgwc0diSk9BTHduRWwrTTI4MXBnZUs1eEx3dEFHT3hTQzRGRlFxZWQ2OXcyTGw1WnBJb1c5MFhVYmlRWnlJbE5QWURnSHdxdGJMbnZNTFBldnZTS01pWlBuS0lOR2VGSjVGNkdZZzQ4L0wwRUQyeTVONUNrckVzSFZ3cTRvRzd4Q2lNRWlRWXFnV1ZOazhzTy9FMkloWGZ6Mmdad1NjY0tHdHFvdUtnWEtiRVJHRUR4YmE2TFo3dUtCRElGZGVoanFTcmtwQVJpcFVpMVZUZ1JsUktZT0xUbzRwdStYODlCdkY5OXQwMUYxVllIMkVZVEJxanF3WGZ0ZWtqQnpIK2d3U0VBRDJUOFZkR0dGb2F1UVRmZFU4RTkwenpuSzUrRnB0NG5Cd01hckhXdzE0aUxCMHJzQytvbCIsIm1hYyI6Ijg5OGQ4ZTBhYWQ0MzA1NjIxMGE0NTFmODRmNTJiMzkzMGU3NDcxNWU3OGJjMzZhNDY3YmI4MGY1ZTg5NTE5OTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+