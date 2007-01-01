Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге появятся еще два объекта культурного наследия
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге появится еще два объекта культурного наследия

Дмитрий Ивьев
17.09, 14:39
1 478
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Общественный совет при управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области рекомендовал включить в перечень выявленных объектов культурного наследия два новых дома.

Речь идет о жилом доме середины XIX века на улице Рылеева, 69, а также об ансамбле завода Фониных конца XIX века на улице Набережной, 29, 31 и 31а, сообщил в среду, 17 сентября, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Новости по тегу
культура
Лента настроения
9 оценили
11%
11%
0%
0%
44%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVkZGM4UVI1SCtVYll1dG5JdG5tekE9PSIsInZhbHVlIjoiSGJ6RnFEaFlNNWdYcUVDOE1pcDdFRVN2VzMxc3IzZ21DdjR1QkxxSHlpSWQ2eWFibVExaFcvQ1FFbU50bnFpc0RaYjNMQkFUekdRbzUzVnBKRXJxRExWMFNGblBKOEl5bURiRHhxOWE3ZVRram9ra1p4NjN2MVk1R2JjcUZMejZHeCtMVXVRTWI2K05FVjQvRTZiSS9UMGMxemVMVEtpUnptUmNETEJVcDYwempITmhmcEpnSHZqNHE0cWhLbHZEQm5mVVZINkxUUG5rWmxld3U2TUlVRndhV3ljbGNjNmpZcUtOVHJnSTVFekcvbXdwbUQ2SmZDaWIyS1lsczBkcmpWWHptbHZOa0orVmhuSUswQzNPdXBWcHhBd0czUElnK1QyYjJvQ1RkcDBpTDh6d0lxalBrVU5xOThhTWNXQnJDbG9QNDV5eW8yeTcydFNSREVTVTNtRFAxSEVjc0lkK0dnOGNvYmxFUGx5elQ4Y2JpekhTbzliS2NBb1NPWmE0aFNpQ2tzckVteHlzTmc2Wjk0ZVBVc1A4Wkt4YlJIczF6U2p0ME0xbDQvcGx4QVJSeWdTRy9kdENHdjI1bU9WUyIsIm1hYyI6IjVmODg4OGVkZmFkMTNiZTY2YmU2Nzg0MjVlMTQ0NjRjNTViOGMwYWRkMWE4YWZlM2E5NTI1MGZlODU3MGUyZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpUeXNaSGtEc0hubUUzQVB2QzlYUXc9PSIsInZhbHVlIjoienBNdzdlODFvd0NqMVh4RVlmUFh1ODlITVd2SmJ6WGNnYS9oV0JuOCtmMU00ZWxMK0JyK3E4V3J3NDlzNktxSFNGY05sVVZCSGFaVkI5cmU5QjVpK1pPY2hjRVBNYy9mMVZoU3V2dlQrTkJxMjdobTBQaU9UdHkwOWNyTXh6ZmpIdXFabFhadEtQVDJlcXJTaDU3blh3eEtyaFdKcUlGYUk0cEV3aGJkejZHalRQM3JNMGVaQU90c2xhVUMwd1VaQ3I3QWh3Rlo3eFVFT1hRZVJpQnI4UHJPT1I4SzNaWlJOaDdOelRCMEsydkdoeUcxR2x2U0tBZkZyenZJWlp1czgvN3BndGJFaFp6b0N2aXNzcEJseVp2emNmSUljRlNtR24xa1lFZ2lzclFNYXk1RlI3VEhkWXQzOEVnUjJwRjh4ZitQV0Q4dlV2RnhMdTBUWlBNZlc4dWExUENRMHZtR3hUYjhxb0EyaE1wNnlyZ2FsSElYSUxGcVplcDZLbXNvM0tlcENIaVhRRCtranBFSHg2YlNtUTdhcDZUOTVsZGI4Z0FMbWc1YlNFaER6MTNMc0hDY2Z2REwrNXZWcG5idnkwV0tTamVmVCs0V2E2Wm5zNW5WUFlVaUdUZE5WcHpoSUFNTTNqU2RxSkJXOVliL2MvVFRqNkYxSEZERzFuSElvTEZpaDBoMFdHaXVZK3lXYThGNVVWQitDR2Y0YURCbElWSDdGNHJYWDkxL1FxaFN1d2h5YTJ2U2NoY3cyWEhSd0FhZ0dNcGlZSjVBajVIalJHVzltMFNXTzdXY3ZVdHNGYi9zcUI0VUovNzhkMnR3TDR4WHV5RTc0U2NDV2kyUCIsIm1hYyI6IjYxMzkxZjViNWVkMDg3OTliYmNhMGNiMGU3M2M4ZmJiNTdmNzg3YjUwMThjMTg5MDlkNGZmMzVkMmJjMTZhOWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+