В Калуге появится еще два объекта культурного наследия
Общественный совет при управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области рекомендовал включить в перечень выявленных объектов культурного наследия два новых дома.
Речь идет о жилом доме середины XIX века на улице Рылеева, 69, а также об ансамбле завода Фониных конца XIX века на улице Набережной, 29, 31 и 31а, сообщил в среду, 17 сентября, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.