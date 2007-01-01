Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Тарусе завершили капитальный ремонт участков тепловых сетей
Недвижимость и ЖКХ

В Тарусе завершили капитальный ремонт участков тепловых сетей

Дмитрий Ивьев
17.09, 07:46
Специалисты завершили реконструкцию ключевых участков тепловых сетей в Тарусе. Работы проводились по улице Володарского - до здания «Почты России», а также по улицам Луначарского и Горького - с подключением многоквартирных домов №7, 29, 31, 6, 8, 10 и 12.

Ремонт выполнен за счёт средств областного и местного бюджетов в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области». 

Благодаря проведённым работам повысится надёжность и качество теплоснабжения для жителей города, а также будет снижена аварийность на инженерных сетях, сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

область
область
