В Тарусе завершили капитальный ремонт участков тепловых сетей

Специалисты завершили реконструкцию ключевых участков тепловых сетей в Тарусе. Работы проводились по улице Володарского - до здания «Почты России», а также по улицам Луначарского и Горького - с подключением многоквартирных домов №7, 29, 31, 6, 8, 10 и 12.

Ремонт выполнен за счёт средств областного и местного бюджетов в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области».

Благодаря проведённым работам повысится надёжность и качество теплоснабжения для жителей города, а также будет снижена аварийность на инженерных сетях, сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.