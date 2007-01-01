В Калуге откроют еще один центр обслуживания населения

Областной водоканал создал один такой на улице Жукова, 43. Во вторник, 16 сентября там побывал губернатор калужской области Владислав Шапша.

В центре можно решить все вопросы в формате одного окна.

- На Правобережье в помещениях, где раньше размещалась детская поликлиника, планируют оснастить еще один такой центр, - заявил Владислав Шапша.

Он также отметил работу коммунальщиков по переводу абонентов на прямые расчеты для исключения из цепочки недобросовестных управляющих компаний.

Во время визита на водоканал губернатор вручил награды лучшим сотрудникам.