Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге откроют еще один центр обслуживания населения
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге откроют еще один центр обслуживания населения

Дмитрий Ивьев
17.09, 07:54
1 620
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Областной водоканал создал один такой на улице Жукова, 43. Во вторник, 16 сентября там побывал губернатор калужской области Владислав Шапша.

В центре можно решить все вопросы в формате одного окна.

- На Правобережье в помещениях, где раньше размещалась детская поликлиника, планируют оснастить еще один такой центр, - заявил Владислав Шапша.

Он также отметил работу коммунальщиков по переводу абонентов на прямые расчеты для исключения из цепочки недобросовестных управляющих компаний.

Во время визита на водоканал губернатор вручил награды лучшим сотрудникам.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZBQzk2dW9oZUE3Q3BEQUFuVWVPVWc9PSIsInZhbHVlIjoiRGpETTJLNy9UVkNMdURtYlV0WWdjaC9vSHZENE80akdtZGpxU29NNG9CQWh2ZUIzWDF3QU9VemdEMXVCV05yN0NvamlKNHNxbVJLK1kvWkp5eWtmMHJ4WlVGdHlIbjhkMWc1T0hZamZKVEFWdTJqTUZWVVJWQy9jWWFiYmxHTFRseVBuZmpla292bmg3aUx0OCtxdHBtdWhWOWpaUTMxVW5RVi93OW9CTVdyaE9UeFpLVDJtVi9EVXd0M3ZzMm1FVGtUY09rOHJGTjZzYjF5Y2F5cGpDZFFNdldYa0VOdFcwQ2RYTUR3V0N6MXhMenFKS1RWWlNVYkJSSmhnNVlnaXRUTVd2RmtCYkFSTWhsSUo0cGYwKytrdEl1KzIvL0xXTndFcUJ4MWhwWVdFQ3JYcEFJNzRWSFQ1WlJ0L3JzNk93TU9lVGh3ZVBETm4rZWwwNkRTcko5UVB2V0RnbnQwUzFlclNBcElBUldldlhVbXpPVUZCOGVyVmxtWHRSZ2lITDFoTURwOGxZVkxFU0xXREJtbGFSQVlRUllPR0p2ZU1hWTJldDVOeXJhdHlVUG92YkllV0J3Y2p6NnNGRjZaYyIsIm1hYyI6IjkzYjkzYzE4NjZkNmRkOTUwY2RiZGZjZTI5NDNhMDEwODA4NTYxZWQyNmMwM2FmM2M5MjQ0MTJkYzJhZjY2NWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlF6Zk51NERKVGRZaVp3Vllrd1F1RUE9PSIsInZhbHVlIjoiaWRENGRXUWdWenc2dVF4Y0twT0FVdFBNWFNpTktuT2hxazFkRENhOEovRHd0NUhVdytUTVFIN3E1UVEzWTFHaXFXcTQxTkVCbFVBZ21tejZ2c1ZDdFEwRmEvVGR3MktJN1FydkdmczNKSnQyeW04eW1lWk9HVHNjeXJzek9BV0Y1ZjFGdEVkTUhZWFliSExISi9aQkdxTXVUaDRmSTdFcmNPbVRteGxJQnBQVGE3NU1NRnZ2ckZGelZxclBnSEpMMm8vVWFaWHFyNWljaW96NjNZOXRjUmhqb2lTM1U4eGRNNUJmT0o3Vk8vOVc3ZUJEalhyY0krQlpuUEpCcHlWd3dBY1FYb0poMWNBN2JITTQySDBBa0tCcVZxTTYxTE9qOGlpaFN6Zlg1UEYrUzRxbE9zM1gyT3JGbDZQdzVzTlBUYlZBWGZwbC9XVjF5amV5Ti95K2FsUDdDS0VFQXlFY2NvVDJKMm9qdWdJTG50S093SERYVjRQL3grNDZVU25sVW5FMUdvRGVuWVFGM1pJekwrdEN5ZUx0Z1g5b2tYQ1VJdDUwMThVK3U5MkpPOFNlNEs4YWphcUVjNDEwS1F6ZFpIUnhrK2Fvd3pQN0JzbVYwcG5LN1RTaCtJV1VHTVJ3aFR6ZVVpL2ExM1k1d0tmOWE3c1I1b3huSk45YmNPdElTTmg2VDZ0U0JNOHlJcWhCeWVPb1Z5cEV6WWc1dFZnSDZrM2pFNnBUVTBWd2ZXZGhsdHNMQ2NOMGVtZmlUWEh6WllxQ012bmF1cUdLSzRPMnZVbHYxTTIzNUk3cjFWMXRpVktmMDlRdVV4azJFbjVEVjNLdlBrbk5DOUlSUnk5RSIsIm1hYyI6IjAxNzVmZDRmZjYwM2I5MWQ1MzkzN2M2MGY5MWMwMDA1NWQyZTMwNjQ1NjdhMmFlM2MwYTQwM2FmYTg5YjE4NWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+