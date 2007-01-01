Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге сносят два дома

Дмитрий Ивьев
16.09, 15:00
О ликвидации заброшек на улице Тульской во вторник, 16 сентября, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Сегодня лично проконтролировал снос ещё двух расселённых домов на улице Тульской, 8б и 8в, - рассказал чиновник. - На объекте работает калужская компания, с опытом демонтажа в регионе. Представитель заказчика отметил экономию средств при проведении торгов (более 60% на каждом объекте). Сэкономленные средства направим на те же цели. Каждый такой снос аварийных и ветхих зданий – это вклад в будущее развитие территорий Калуги.

