В Калуге сносят два дома
О ликвидации заброшек на улице Тульской во вторник, 16 сентября, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.
- Сегодня лично проконтролировал снос ещё двух расселённых домов на улице Тульской, 8б и 8в, - рассказал чиновник. - На объекте работает калужская компания, с опытом демонтажа в регионе. Представитель заказчика отметил экономию средств при проведении торгов (более 60% на каждом объекте). Сэкономленные средства направим на те же цели. Каждый такой снос аварийных и ветхих зданий – это вклад в будущее развитие территорий Калуги.