Недвижимость и ЖКХ

Калужские строители завершили ремонт 17 объектов в Первомайске

Дмитрий Ивьев
16.09, 12:37
0 149
По данным Министерства строительства Калужской области, опубликованным 16 сентября, специалисты региона завершили восстановительные работы на 17 объектах в городе Первомайск, с которым у Калужской области установлены побратимские связи.

Недавно были закончены ремонтные работы в многоквартирном доме по улице Куйбышева. Всего в рамках программы на текущий год запланировано привести в порядок 31 объект инфраструктуры города. Все работы планируется завершить до конца октября.

В начале сентября министр строительства Александр Шпиренко в ходе рабочей поездки лично осмотрел ход восстановления и оценил качество выполненных работ.

