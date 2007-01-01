Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

На улучшение водоснабжения в Калужской области выделили больше миллиарда рублей

Дмитрий Ивьев
12.09, 08:11
Работы по реконструкции очистных сооружений канализации, станций водоочистки запланированы в Износковском, Медынском, Барятинском, Спас-Деминском, Козельском, Бабынинском, Куйбышевском, Спас-Деменском, Козельском, Бабынинском, Куйбышевском, Мещовском, Мосальском, Перемышльском и Ульяновском районах, селах Барятино и Перемышль, городах Медынь, Спас-Деменск, Мосальск, Жиздра и Калуга.

Об этом 12 сентября рассказала заместитель губернатора Валентина Авдеева.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».

