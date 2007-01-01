Во Льва Толстого завершили ремонт тепловых сетей

В селе Льва Толстого Дзержинского района завершены работы по ремонту участка тепловых сетей. Как сообщили 11 сентября в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, финансирование выполнено за счёт средств областного и местного бюджетов в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области».

Благодаря проведённому ремонту планируется повысить надёжность и качество теплоснабжения для средней общеобразовательной школы, а также жилых многоквартирных домов №7, №13 и №14 на улице Полевой.