Недвижимость и ЖКХ

В Куйбышевском районе стартовало строительство новой газовой котельной
Недвижимость и ЖКХ

В Куйбышевском районе стартовало строительство новой газовой котельной

Дмитрий Ивьев
11.09, 13:50
0 288
В деревне Кузьминичи Куйбышевского района начались работы по возведению новой газовой котельной. Как сообщил 11 сентября глава администрации района Сергей Макридов, газификация населённого пункта была завершена ещё в 2023 году, после чего сразу же началась разработка проектной документации для строительства объекта теплоснабжения.

Поддержку проекту дал губернатор Калужской области Владислав Шапша, который во время своей рабочей поездки в район весной текущего года подтвердил необходимость строительства котельной и поручил обеспечить его реализацию.

На данный момент подрядная организация завершила подготовку траншеи для прокладки теплотрассы и обустроила фундамент будущего здания. Параллельно на производственном предприятии ведётся сборка модульного блока котельной. После его доставки на место начнётся монтаж оборудования и подключение к инженерным сетям.

Новая газовая котельная, оснащённая резервным источником питания, придет на смену устаревшей угольной установке. Она позволит стабильно обеспечивать теплом местную школу, сельский Дом культуры, а в дальнейшем - и фельдшерско-акушерский пункт, что значительно повысит комфорт и качество жизни жителей деревни.

