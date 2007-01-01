Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Один из районов Калуги остался без электричества
Недвижимость и ЖКХ

Один из районов Калуги остался без электричества

Дмитрий Ивьев
11.09, 09:06
0 81
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 11 сентября, ремонтные работы проходят на улице Терепецкой.

С утра без электричества остался частный сектор, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Вернуть свет местным жителям обещают до 16:00.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVBWXo3UHl5K0x0THY0d0JoV2xINGc9PSIsInZhbHVlIjoidFZOOVA2aVRseU5qMjZpcmJKZlRucVFBcjdCWjhXYkQ4TVp3azVPbFZYa0hwbThXbjFRMlAwbDVxYzNVSDUxNDhmMXI3R29SMmtib1pIbVRIYWFYUldWV2FjK0QrZ0RCaXpFRmNac295TEpVT0VvUitMdUp3c1orVytLdlBUU20xdzdONUxkalE3ZURQa05JRHM5YkJ6YnIydW5VZnJxY2RWQkpMQ0FsZ0pMa1poRHpWd3BrTDNDVTZuUHJNeGVaejA4a3pSeHdZQW53M25uRDJnZUpyRmpqWjQ5V0xvK3ZiWk1wWEpGTnV2TmhiT3IwYlZVaU5PR3MzdEdNQ0dXQmpZZ1FPc1FTam5yNU8zR0UyZGxRcjVMOFBZQjUvV3piMGl2T0RvNmxtY1VKUWpkVDlTdEo2Z3FLQkR4ekpXbTBkTzZuNEVoVkRJWVEvaW9kYjdnY0llZ3ZNTTkrRDVmSzVrQ2VyWjZPUFlhQ240cEUzRTdsbUpodEFNQ09ReXZFYk9IbENOUHBrMXYwNlpCVnBYWjV5dkpIQmJQVURLUVE3V3NvRDNuWWpqdERkVTB1c0F4TTFnVVNGSFJjd2JPUSIsIm1hYyI6ImY0ZjdhOGU1OWI4NGNkYTg5ZWQ1YjRjY2M1OWNjMWE1YTNlNDhjN2ZkYTgzM2ZiOGQzMDBlMGMwZjNiODM3ZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRBRGVtUUZjWHdMR2RVYk9mVWd3MGc9PSIsInZhbHVlIjoiZFZmKzhvU0NtSFRNZVJQNmlqaCtWOUN3T2hTcFZJdnpxaEZiOGNmbjJGTmxaNFpkUE4rSHUxOUdlNFZJWHc4U29hYW9MbHJOQkVpSGF3ZW96bWNjenZWY3lHV0c5S0x5L0pDOS93MFNtM2g1TjY3N2poRnJpd1E5TGNsTC9LQnYyN2ZQMC9SOTFsTGtQZWpwUkI3Q3ErZDdCVEhqQTFxWURCeUtNZ202WDZoU0xEQjBLalA1TXZGSFBkaGl4QTdkcjJUWEYrUWhJN0kzWWdRMnRNcVIwUThtejJYSk8yU0Nxczl2RzV6SjlIODFsV00wNEdwVzd0Wmk1a1pLZFVtd2FCWkV0S216Z0M0MjQ2WkN5SHk2OC9uQmc0czJXZk5WY0xOUzhHSVFseWNNaU94QVBNQlhEKzUyeWdCTFBhYUptdmJacWdCYlAxVnppOEdIb2lCRzNXZU5lMWt2d0c3ZG9QbkMvZUQ3OVhha2hVVGxvY2xla3p0ZjJjUWZFUmFsK21rN0U5TVRCVDFRM2VWVjF6bTZQQXFwdEh6QmhRb1RIVkJHYTFiTjBoR3ZtR3FqSEdqRzNiMC8yaU1KVVpHdGlnbnlLRUk0UUoxVzN3ZGxVMmthM090aWg2WTQwQlh1NWRyeGVjT3FTU2RvUUxSWTl1Nlc2TnZKVkI1ZzRHR1UrTUc1YmJvd25ZTjM3dWtKd3M5Z1Nlcks4MGxPOW1nKzBWd2NBc2ROdGRkNE81eXpHV3c5Z1g0WlFlbytESFk4NGJpdVUyUjBzWWdhTjdOZ2JDQTVjZFNMNzhkVTZISDRiZUpNcm5kUGxEQXhzK3EvQ2lPRHphRDBNZXpwWnBiRyIsIm1hYyI6IjliNDU2MmY0OWUxNTAxZmYyMTYwMTY3MWQ2YTIzMWE3NTIzYTY1NjYzYmJhM2NiMzhiN2U5Y2QyZDkzNjY5MmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+