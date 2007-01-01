В Калужской области строят жилой квартал для аграриев

В Медынском районе, вблизи деревни Уланово, ведётся строительство жилого квартала для аграриев в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщил 10 сентября министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов.

По его словам, в текущем году планируется построить 10 домов, проложить системы водоснабжения и обустроить основные внутренние дороги с щебёночным покрытием. На данный момент по всем объектам уже выполнены фундаменты и возведены стены, ведутся работы по монтажу кровель, которые, как ожидается, будут завершены в течение недели. После этого начнётся внутренняя отделка помещений.

Министр уточнил, что все 10 домов будут полностью достроены и готовы к заселению до конца года. В следующем году квартал расширят ещё на 22 жилых дома.

Жильё предоставляется специалистам агропромышленного комплекса практически бесплатно при условии, что они будут трудиться на сельхозпредприятиях региона не менее 10 лет.