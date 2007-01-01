Малоярославец подготовят к отопительному сезону

Во вторник, 9 сентября, во время прямого эфира губернатора прозвучала жалоба на разрытые теплотрассы на улице Григория Соколова в районном центре.

Риск срыва отопительного сезона глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов назвал лишь предположением.

- Лично проинспектировали с Михаилом Крыловым ход реконструкции теплосетей на ключевом объекте, - заверил Парфенов. - Вердикт - к отопительному сезону Малоярославец готов, запуск тепла будет произведён в установленные сроки.