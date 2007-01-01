Шапша взял на контроль жалобу ветерана войны на нерасторопность коммунальщиков

Часть вопросов жителей региона к губернатору Калужской области Владиславу Шапше, заданных в прямом эфире, касалась инфраструктуры уличного освещения.

Ветеран боевых действий из Сухиничского района Василий Орехов поделился тем, что уже продолжительное время не может добиться от коммунальщиков никакой реакции.

- Больше года оббиваю пороги. Перед зимой сам опиливал аварийные деревья от электропередач. Весной писал заявление о замене световых опор. Обратился к вам – приехали и поставили три опоры, но больше месяца не подключают. Пожалуйста возьмите мою проблему под контроль, - отметил ветеран.

Владислав Шапша поручил решить этот вопрос.

- А так как Василий Николаевич просит взять меня проблему под контроль - возьму. Доложите на следующей неделе, как справились с поставленной задачей, - подчеркнул Владислав Шапша.