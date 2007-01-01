Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Шапша взял на контроль жалобу ветерана войны на нерасторопность коммунальщиков
Недвижимость и ЖКХ

Шапша взял на контроль жалобу ветерана войны на нерасторопность коммунальщиков

Дмитрий Ивьев
09.09, 20:04
0 438
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Часть вопросов жителей региона к губернатору Калужской области Владиславу Шапше, заданных в прямом эфире, касалась инфраструктуры уличного освещения.

Ветеран боевых действий из Сухиничского района Василий Орехов поделился тем, что уже продолжительное время не может добиться от коммунальщиков никакой реакции.

- Больше года оббиваю пороги. Перед зимой сам опиливал аварийные деревья от электропередач. Весной писал заявление о замене световых опор. Обратился к вам – приехали и поставили три опоры, но больше месяца не подключают. Пожалуйста возьмите мою проблему под контроль, - отметил ветеран.

Владислав Шапша поручил решить этот вопрос.

- А так как Василий Николаевич просит взять меня проблему под контроль - возьму. Доложите на следующей неделе, как справились с поставленной задачей, - подчеркнул Владислав Шапша.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFNUC9vaU5Ga0RXYUVtOUVuL1doSkE9PSIsInZhbHVlIjoiN3RJVlc4b285VUVBUDRBMC9wZitTYlp5S0hnS2JwRlRtQ3ZpUUxncEY3eTRPZ0c5UzUzcEx5cFRwTHloSmRnZDBkNndXYmxYMlM1emlSVE1yY0pGYkFNdE53a1VPTHRvb1p4dDZKN0prZXZNZTE3TWlnREdheXpQY1Q4YmMyT2dhOUNRcjh4cGtvak02c09XZHJuNElVcUR6MnNWQ1ljRUxRSmNBcVlKUlhsZkRqK0N0MkdqVWZzb21zMVZ2TWJTYVNSSmxjbUVpTXFTemlvZklNcWdUQlBKV0daRG1pUWRwckZha1R0ZmtQT1Z4Ykd2ZUMwZ2xGZVlRZVdnajVJeHg5VnZ6R0hrM0pjdm1YSXRTeXUraXVVTElxT0NBZThsY0RmR3NROXUyTFVGV0VCRE9GWjc4NC9YdEh5L09BQkpXM0ZKUmsvTktzTW1WM1FTN2w4ZmVleDkxS1FtRFF4SVFyTEtlTHNjTnlzU25ITWYySUdsaDlrLy91V3YvQnpQS25XYnlQV1d6UlRVdDNod05DR3NQbVAwcjdHcmVVU1JINGlDZVNJV3N4UUJLbTBZWTZ2UThITUpabzIySzI1TSIsIm1hYyI6ImY3ZDljNTc4YWQ2MjljZjgzZWJjMzUxZmQxYzVmNTllNzk5NWJiZmU1MDZlMzRlN2NlMjlmZmJhYzQ0NTgyNjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhVbm1HMFExL2tmamkwQWZENUc0ZkE9PSIsInZhbHVlIjoidnM2YzMxT2JIL1NOd3dmSVJqaU9JYjE4dk5aZDIvSlpDRjFOVnRxVC9OcGZLUDl0VHl4NDF0V0t6K1MyQTZDM3pEWCt1SHZJVGFuWFhHZnBqZCtnNnVQQUhoSUFSV21jWWZCYW0yeVYrWFJVcHJLdXJ1S3cwaVU3K2JzTnA5RUNuK3dNYnRWd2tSZlNvZ2ZWN2I2M0EyZ1UvYm5EUmNhd1BGSVpOYTE0cm55SWZjRVJYc3c2Tmtmanl1VEMzcnNhbWV4ekFzaXlyTjgxZDE2Wkt0dG1yQ003S243VERydWdnTGdlUkh2R3JzbDFTT0NyQiswT0tUcUoyc1FuTDdwNnk3TitaTm5adHA5NlNKVEZ5YmJnaUg1a0l1N1M5eCsyWVNrVFpiRzQ3WjNRWGdPSmI5T2tLMEI1UjY1bUQzLy9hbExUYU1QTzNUVEI0UWNWcjJVNTVKWDk5YmFYSnh1c21TTnhJR0ZTNVA5UTNGS21SalFGTTM0SEFxaU16TGdjN0tMSGR0eEJVS1RxSVVWdHpHMC9aeFZBcERwQm9McHlmMFNMTExZbjRoT3dWTU5WaTdOZmhxekJSTDhxYWdKeHVrYUZoRko4cEcyaTJBRFJFaDdPMlBqMlAwblZrZjhXYlJHT3RDaklRMWxOekZZU0RZWTV3ZUlJUUtjZDRrNEttRUpYMkNwSWEva2RoSjNLdXBJV2E1a01uWmEzSk44WC84Rkh6S2dIVEVLYnVIQzhhSGJsZlY1V3A3VWJzdU9DZkNuMGNaU3YwVlNEVlJ5MEdaMkI2enFwRllVd1lvbzVVcExIMTduQXZ2K25lTzk3cUQyN0hjVm42MEZVQVNYVCIsIm1hYyI6ImVlMTNlOTM2YTFhZWUxY2Q4ODg5YTQwZDExNzIyODBlYzI0NzYyZDY0YzJkZWFiYzhkYjY5ZmNmNDZiNmZjZDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+