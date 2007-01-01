Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Шашпа отчитал глав за разрытые улицы и затянутые ремонты на теплотрассах
Недвижимость и ЖКХ

Шашпа отчитал глав за разрытые улицы и затянутые ремонты на теплотрассах

Дмитрий Ивьев
09.09, 19:52
0 419
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Еще одной темой вопросов к губернатор Калужской области Владиславу Шапше во время прямого эфира стали следы инженерных работ на коммунальных сетях.

Так, жительница дома №40 в Малоярославце через платформу обратной связи обратила внимание главы региона на то, что из-за ремонта теплотрассы на улице Соколова уже больше полугода наблюдаются сплошные разрытия. Глава региона, в свою очередь, поручил руководителю администрации Малоярославецкого района Вячеславу Парфенову и остальным главам муниципалитетов решить подобные вопросы в кратчайшие сроки.

- Вячеславу Парфенову — коллега, зима на носу, и мы должны быть уже во всеоружии, а тут все перерыто. Прошу завтра рассказать доложить, что сделано и рассказать почему, не доделано, а также в какие сроки планируется закончить, - подчеркнул Владислав Шапша.

Всем руководителям администраций губернатор поставил такую же задачу - завершить все работы по ремонту коммуникаций.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InkrTDZKSjBsMERGNm10SHJ0SzdnK1E9PSIsInZhbHVlIjoiVGtjZW5Nc3p6ZVN2VCt1akVmUXBzWFdlcVlFNWZ6V0lWQ3ZNdEZKRlA1dzh1RTMvTUlqRXhNMEVkM013bUVuSSt4d0xoQjl6Z3VhVFBENXVrMm1hQ21Yek9JOHVsSjJmSTh3cWtSakk4YlpqY3RYSTFVdXZyMjI0NE9jZXdIKzBTRXdBV2FxNmtnVUNTRFhVdzZjVW9uNzMrMVlFWURDNUpZNGdBQzN2VEljbkgxYllpNkR5NVcvNUxibW9JY2tMUFQ0WGpsZ1Z2aDB5TUI3K3RMdGJSeTBYMWkvVEFIZ3JqUXMwbENCOFlmTloxbFRXdkNaZ2ptUXM3Nm5CaEpyOEFVVTlSVTd2Ukc3ZkQ5VkRvdDJzMEFjR29YMU9lSGkrUzNsaVdkL3AyZmJxREkrbUFiYkJzUjRqd3lFbmlXMmRPUklhN2wyYmlXeWd2QWlVSlg1Q2xQQ2VSMGRzSjFPbktWUWswR0I0VU12aWlJREhSMWhDMEEzeEJIOWxaUElhditGbjh0alN5dXRIM2hRQ3hwU0dtdENMcWtvaEd3bFZ0Yit1alRYdStNVFdyQzg5eEhjRCtNZ2djLzdSNFZ6QiIsIm1hYyI6ImQzMDQ3MTU0NTY2ZjM0MGIyYmE0NTY3YjM0ZDk1MzIyMzkzYThhYjJlYjUwZjc2ZDdmNzk4NTQ3YjllY2ZiMDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikx0MytIOGNPVlZQbWRwU0JxU1pobXc9PSIsInZhbHVlIjoidnExcFYwOXRxQkJxcnJSbzQzdjh3RXJ0SHI1WVBhSUtNd0ZOUTlhSVM2WUFTYUNmeHVWUDUwVWRpREwrbkF0RFNFOXl2Q0FaL3RvaUM1UWs2Q2tPUUhoemM4SFErNjROTjk3MWMvbVRzejM0T0pUYy9jY2g3WEliVzk0ZU9zZ2tSV0lBckJaNndqY3crbmFxdHVQWThXUmJNNFM4VVBlNlBQamxNU3VIRE5Ib2lIMkVCazFlYS82TklpN0J2d1lwVUdCLzBjTWZKY2U5UHBUZ3cxQ3FKSlZacUtrRTRyajhqTjd6UXJ2cXpyY3lML21Ec1V3Z2wzU3c5ZE5FMVdRUjF0OHowV0I1OWY3dVFrM0s1REZqUjcvWG9tVS8rbnZlQm1nWExrMFVaMUNxcnk4TFdDVkxFcWVDa2xsWTFsSHZUaWRJcUJ6Uk5vYUZIWjNUaGhPbDBWc1lCSmJRWm1pOG9jSm1xVmw2VG1ndDRLQ1g2SVpzdGhOanMydXFlQWY2Qk5DS3Y4aXRVUXpHbU91YU12M0prOWlNZTZrTCtzcCtRUjFZNnlLemdDSDdUNkh6djhKVHV1c0pzaUZqS0t6RmlRTE91SDI3aHdxOWpQU2dIYVRSR0svLzZObER4YWpmUDU1bEQ0U3JmZ1p4dERqRFkreWw4cVRrZUgrNDRQWTloU3lENStWNDR2bUJ4N1NQMUlEMkxQL21tSXdqbWJ1UjNOYUtZdStsTzZPMjFybnpXalhVTTlWM0pjOU16cmZxWnNSYUszK0c3cFRYWGVNZG1FcG1pZVlvdHJYMFp3TER0d3RTbmljVnhGTlYxSHhGK25QVlJzV1pzTzJneVBKViIsIm1hYyI6IjhjMjY3OGUyNTc3MWY3YzhmNGYyNzU4YzU4ZDgwNDlhMWI1YTEyM2VlMWZiYjAyZjVmMjhlMGM0MTNjNDA1OGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+