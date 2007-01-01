Шашпа отчитал глав за разрытые улицы и затянутые ремонты на теплотрассах

Еще одной темой вопросов к губернатор Калужской области Владиславу Шапше во время прямого эфира стали следы инженерных работ на коммунальных сетях.

Так, жительница дома №40 в Малоярославце через платформу обратной связи обратила внимание главы региона на то, что из-за ремонта теплотрассы на улице Соколова уже больше полугода наблюдаются сплошные разрытия. Глава региона, в свою очередь, поручил руководителю администрации Малоярославецкого района Вячеславу Парфенову и остальным главам муниципалитетов решить подобные вопросы в кратчайшие сроки.

- Вячеславу Парфенову — коллега, зима на носу, и мы должны быть уже во всеоружии, а тут все перерыто. Прошу завтра рассказать доложить, что сделано и рассказать почему, не доделано, а также в какие сроки планируется закончить, - подчеркнул Владислав Шапша.

Всем руководителям администраций губернатор поставил такую же задачу - завершить все работы по ремонту коммуникаций.