Новую котельную строят в Калужской области
Работы ведутся в деревне Кузьминичи Куйбышевского района.
Котельная будет на газовом топливе. Она начнет отапливать местную школу и Дом культуры.
- Работы проводятся за счет средств областного бюджета, - рассказали в четверг, 4 сентября, в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - В настоящее время завод-изготовитель осуществляет сборку блока-модуля котельной. Также готовятся фундаменты под котельную и теплотрассы.
Завершение строительных работ запланировано до конца текущего года.