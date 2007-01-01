Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ Новую котельную строят в Калужской области
Недвижимость и ЖКХ

Новую котельную строят в Калужской области

Дмитрий Ивьев
04.09, 11:54
Работы ведутся в деревне Кузьминичи Куйбышевского района.

Котельная будет на газовом топливе. Она начнет отапливать местную школу и Дом культуры.

- Работы проводятся за счет средств областного бюджета, - рассказали в четверг, 4 сентября, в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - В настоящее время завод-изготовитель осуществляет сборку блока-модуля котельной. Также готовятся фундаменты под котельную и теплотрассы.

Завершение строительных работ запланировано до конца текущего года.

