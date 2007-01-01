Афиша Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге достроят заброшенный дом
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге достроят заброшенный дом

Дмитрий Ивьев
03.09, 11:20
В городе смогли найти застройщика, который возьмется за здание №26 на улице Фомушина. В среду, 3 сентября, об этом сообщили в официальном сообществе Правобережья в ВК.

Предыдущая компания, которая начинала стройку, обанкротилась.

Дом будет построен на существующем фундаменте. Компания провела обследование, которое показало пригодность конструкции для дальнейшей работы. Но конструктив первого этажа усилят.

Высота здания составит девять этажей.

Все коммуникации дома будут самостоятельными, чтобы никак не затронуть интересы соседнего.

недвижимость
