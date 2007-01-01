Бастрыкин потребовал доклад о проблемном доме в Калуге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин разбирается в ситуации с жилым комплексом «Калейдоскоп».

Дом начали строить в 2020 году. Завершить работы по плану должны были в декабре 2024-го, однако здание до сих пор не готово.

С октября 2023 года застройщик перестал вносить арендную плату за земельный участок, стройка остановилась.

Сейчас работы завершены на 40%. Более 250 семей не могут получить оплаченные квартиры.

В Следственном комитете подчеркнули, что сейчас расследуются два уголовных дела. Бастрыкин потребовал от своих калужских подчиненных доклад по этому вопросу.