Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Бастрыкин потребовал доклад о проблемном доме в Калуге
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Бастрыкин потребовал доклад о проблемном доме в Калуге

Дмитрий Ивьев
03.09, 09:18
0 1065
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин разбирается в ситуации с жилым комплексом «Калейдоскоп».

Дом начали строить в 2020 году. Завершить работы по плану должны были в декабре 2024-го, однако здание до сих пор не готово.

С октября 2023 года застройщик перестал вносить арендную плату за земельный участок, стройка остановилась.

Сейчас работы завершены на 40%. Более 250 семей не могут получить оплаченные квартиры.

В Следственном комитете подчеркнули, что сейчас расследуются два уголовных дела. Бастрыкин потребовал от своих калужских подчиненных доклад по этому вопросу.

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
4 оценили
75%
25%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhvUEY2T2tiMkZmVGtaWWRGa3ZnMUE9PSIsInZhbHVlIjoiQzVHZWNKajZ2dDBGQWdvZ2p6MFZ2cVhneGRHSHpGOCtkOTl0NncyWHgwRUZKajdUdU9NdXZhWElRbis3KzBQM05MbEhlc0FpNGtoVkhNUEZFSVQ3MjZNRVYvRlNBTUVJdU03SGJ4eTVGblJLbXpGbThnSmF3dDBqMXhFam9jT0J2NUM0T1doUERabFFtWDBqamw5THF2VWIrUVJDb2Y5VVhLR0dBM1hoeHI5VEhDbEhCa2lRcHhWZ1V6ckhiZENSYnpmaFpxQ0QxbzhYUGhFa3JneEpraGFnNm1TdzRJcGMvTFc2cUVJK3hNbmV4SktldmttZUxRMnU4Vk5uTncxQ29uU0JmZE5ZWWZvQWg3Zk5YVE1NVUtIa1RFampvc2xnUlFmaHZ0YmFnNHJJazhmT0Ezd0hRVXpCWUlYMjNnUXc1bTBadWJ5VUxpU1BPQi81M1ladjloNEd6V1lpNFcrcC9VZTdaaStmM0VQaGJ4MFMrSTNDSVFtUmd0TUptZGNQemZXSFJnWjd2K1NneURVMWpKSmxQekhFZmRpSStOald0NjBjTlV4WDhDOWJ2cUozUTRCaEFGQW5WWDZJbXRGViIsIm1hYyI6IjYwNzA4OTk2MDZlN2RjMWFlODU1OTdiNmZmNGE5ZmRlMmI5Y2YzODZmMTFmN2VlZTk4ZDMxNjE2M2M5NzM4ZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFBQkZrdnloVTVYVnEyOWd2ZnU1UHc9PSIsInZhbHVlIjoiMlRmZnY0QVpCMlduZXh0NFdHWHFrdzc3akxVMUo1Zm9HNURab1BaRUxUeUxhM0dTL2V6TlZxUGxobmVqTXJvYWJWRlNOclNGQ09Ydlk3Q3MrTmE1d01TaXZyekl5YjgrOGRSVk1LTnhrdnpGTjJBYXpuT2cybG00QmtLM0FES2RpM0sveExiT0pFZDZrd0tXMTFNYk9zL0ZJczFFRHJjZjBEdkMvcnNCQnIyd1N5MEFmL3ZWREhjVG5EL2dpT2t6d0xIeE5rVURUZHdma2tpdUZabDZScSsreGV0cW5ZMU4xcFZtMkRzcktXQXhrdnpNaEcwRFRaTzcwc1hmcWZOdWYxSUhYbHV6Zi9SclhmV0FzTG1pU3EyemdZclkyR3VPVDE3eml2VDJLSmlDZG90SHRJelA4bHRWdnlOV21SUldDM3lEL2lKOUtSeTFwZ1BucUEzRmY0cElBK0xZV0RrZHpzNFNyME4xR2pSNHplSllJcmQvSlN3d2JtNUNLWTVWb0xEVFNnZG02TnNIUHNxdDFKeWdvV1Jxdk9ublczR2hXVjV5RmFGYUV6SzNiV3lNeFIzUHhYZndqK01BdFlETFVjcEV5SXBCaFVmVTNUU1lRcFJaVnFXenNwd3IwMi9TeXBlKzViV2d2VmErTWM2T1Z4amJDRjdhSzhTeGRmMHBZRk5RaUU2aGhXY3JjT0RRdWpWZms0aVJhYjdBNmNHckxJL213QkQvNDlEbmhaT0JXODFFMHFvbHY2U1pJSGViQjdHSDRQM1ZSbjBKY0tRSDJJMTRaTXhhYzIrbTRna3htVnYvREh4dElzaHR1REhpdFppK25oWXpKYUIyZitBUCIsIm1hYyI6ImVlMTk1ZjI1YWY3Mzg5NjJhYjc5YWVjMzFjNzE0NmM2NjA2Y2U1Zjk5MTI3NjZhODYxMDRiNTgwZWZkMWJkMDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+