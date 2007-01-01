Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Перемышле завершили капитальный ремонт участка тепловых сетей
Недвижимость и ЖКХ

В Перемышле завершили капитальный ремонт участка тепловых сетей

Дмитрий Ивьев
02.09, 16:57
0 335
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы проводились за счет средств областного и местного бюджетов в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области».

- В населенном пункте специалисты отремонтировали участок тепловых сетей - 224 погонных метра, - рассказали во вторник, 2 сентября, в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - Выполнение этих работ позволит улучить качество услуги теплоснабжения в Перемышле.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFXaGRxbnFOUkdFZFE1dXp1bE5jZHc9PSIsInZhbHVlIjoiR0ZkOUtEak83VjV6YnVoRnMxbWJvZWpMWllnRDBlaU1qdlVyUnR2SldoWHA2OGwyK0NTbVZ1elhkZzJFaSs4bXQwQWN4MzVaaHpMdGJPcCtYS3BFT1ZQVnJpUWpuS2krOFRxZEZRNkxEQ2NvaDQzSmsxbm9FREo2QjYyZzNOa2hmNmx4UWl1Zk5uNWJMRmJkU3UveWVWaUxtSGhVTXZHdGRtZ0FjczVKbG4xd0lJSi92ak5vbklDZHdRNkV3ZFNWMkxoc0dsRklJSUVtSXFNS0lEL1B6Q0JBZnYvWng5cFN6d2hZTDd2RkI3UktQbU0vZlpYck8yOU4rQm1rOU1jMldUQ0dkZXduRjdJV1gzSjdydStyQlVpOTk4ZG1TQ3hTYjdOdFVXWkc1alBVT1p2bU1DQWxGa2ttbkg5eUsxbjNnLzhJcHpMVXpoV09RME1yalRkMTlmcS9HN1RjaThITzdsVGVCSHAvSEw2S050cmxDanFaZGJlUVAwc21VeHBEN2tpczhzZ2RHTDFyOGlTU3p2RHRpaE1aQlhYVm9NampISHQzaHEvVDQyamdyTVBINEMyZG1Uc3NSTk94WlVJKyIsIm1hYyI6IjI0MDM4NmZlYjQ5Mjk2YjYxNDRhZTAyN2NhMWMwMGU2Y2M4ODUwMmRjMGU4MmYzMjhjZWIwZDcwMGYyMzg0OTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik95VkVJUFFFNkVZclFZQ0xpVEdhSVE9PSIsInZhbHVlIjoiRFRWRjdNWDZXcnhkakFybFh0THQ3UllwcEk5U09aVVA0MmhONWFtMUk5RjVmRlBuOWFjbWpZVE81QTFrcTNzNklmcGFtNENKYUY1WmtHd0MrRXlCUkFKa2U1eWVTTFdJRnpwZmpjREFnd01YVnRPUGRXRTVlQThabE11MWliYWkzTXNXeEV6S3lwd3hUeDBRakR1ck1JSkNCWTBCbDFlRHR6V3VzVUlWYzY0K1dIbSsrTnF6Wk05eGVjUDZ2Y3JodkdMdnFQK09xYUZnL0QrV1hGOXNaV0cwVnlvVlZxUDFsbmhoNEJHTTQ4M0VLMEwxN3pTRmE0SG1QU0tzU0V0NVlEVGZqUjN0QjRSNm9aczRzY3h0QStsZDZwdDNDNDZWYWNpZUI2ejJxRzhCNlhjY1ZMWFhjcENLbXNSV2lkbnZGd2duU3NnV2xDSWhuMENzbUc0MTJQUnV0Yk5sZXFrUmNLTDcxbzZrTkM5Vk5aZTk4Rm1uenJ4YUxCeFhCSytYNFI0TWpGNmVpNHNIVDJGWHY2RmxEYllEZ1dGMGlPU1NGVkEwS3NnVDY5bnhOMUdYSHdiRU9SOVRPTDZHTzhudnV6MnJidmV1YkpncXlOVDhJMElwd3VXWnVyaHROZlRkMzZwcGhGcTJSNWhreUt4TFZRNW0rQm9sNllHNEx2eVVhV0gzYmVHKzRmTXp5a0o1VEhCSTZvanJBNG1xNUFTWG1ITnJra1JCVnFYU2p5eFFOQlcvK01nQnRyV2pvNDJtcE5oTXpKampQMWVoU3BtWENLZm9TRTl1bXVMRXN2cWRuS2cwMlhFblZSKzhvNzhpUTNUcEZDbFdhaHpxMEtCeSIsIm1hYyI6IjM5ZTM0MzlhN2RmNTJkM2MwYmY0YzczMDNlYmYwOTk0YTI5MTg4MzJjNzkzNjE1MmY4ZDk3ZTNhOWE4ZTA3MjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+