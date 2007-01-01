В Перемышле завершили капитальный ремонт участка тепловых сетей
Работы проводились за счет средств областного и местного бюджетов в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области».
- В населенном пункте специалисты отремонтировали участок тепловых сетей - 224 погонных метра, - рассказали во вторник, 2 сентября, в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - Выполнение этих работ позволит улучить качество услуги теплоснабжения в Перемышле.