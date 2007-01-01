В Калужской области ужесточили требования для помощи с жильем молодым семьям

Во вторник, 2 сентября, подробности сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Ужесточили требования для участия молодых семей в программе поддержки в обеспечении жильем. Теперь для получения социальной выплаты семья должна проживать на территории региона не менее 10 лет, - подчеркнул он. - Объясню свою позицию. Преимущественным правом по данной программе пользуются семьи с тремя и более детьми. И некоторые многодетные семьи, никогда не проживавшие до этого на территории Калужской области, приезжают к нам только для того, чтобы получить эту социальную выплату. Тем самым опережая в очереди тех, кто родился и вырос в нашем регионе.

По его словам, у жителей области должно быть преимущественное право на получение мер социальной поддержки.