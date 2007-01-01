Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области ужесточили требования для помощи с жильем молодым семьям
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области ужесточили требования для помощи с жильем молодым семьям

Дмитрий Ивьев
02.09, 15:27
0 346
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 2 сентября, подробности сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Ужесточили требования для участия молодых семей в программе поддержки в обеспечении жильем. Теперь для получения социальной выплаты семья должна проживать на территории региона не менее 10 лет, - подчеркнул он. - Объясню свою позицию. Преимущественным правом по данной программе пользуются семьи с тремя и более детьми. И некоторые многодетные семьи, никогда не проживавшие до этого на территории Калужской области, приезжают к нам только для того, чтобы получить эту социальную выплату. Тем самым опережая в очереди тех, кто родился и вырос в нашем регионе.

По его словам, у жителей области должно быть преимущественное право на получение мер социальной поддержки.

Новости по тегу
область
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjR3UEdmYjB4VUtualFhRGs5bHNlSVE9PSIsInZhbHVlIjoiUEZzZStRSW1aQnl6UjNtbHhqVis5cWdLZVBWdkc3RWVEaFROT0VmdFNFNUFVMCt1L1hldVB2YnE1a0xxZ01UL2lyUmpNbFlKS0RmSmtjNmViZ1dweEhOSXVJL0JqVWhrYXMyZ3FWTHQwbnBQNXpjQXg5bVU5NXBvTkdma1VabTJuSHhYS0RUeEpJNW16UlFsbzNJOXR0ZWI1M2ZEQnY4MERRK3BmUTI2T29hRDV2dDM0LzlqNmFFTDhMYzg4YTdjZ1AxbDNZY1ZFOXBNK2ZKbXRFbHBCcmNzTkdkR1NiZnhYdmNJdlE1YS9aWmVYN0RSVWp6T0VDRUd4aU9CRWM3ZzI5aC9pV1l0N2dVV3JEa21CbDQ4ZUx1RUd5alBTWnNYZUJKNytxQ1lVdmFvc0RZMVhsTjlQOGYwc2xuQzJrNXhGRFFTUm04ckRwWGs1RDFPSXVSVERXWlN0TldETkZWUmp3RVpFVWlsUEI3bmlXYWZuTEExSDVjZ0cyTExlclMzMnNlTVhlRHByUkdYQS9jY0FUbE9JTWg4U0ZEdVF2a1ZWb3M1LzByUmxpNGw2OURJaEM0eUhwME5oa3NaUFNMYSIsIm1hYyI6IjJhYTg1YmZiMjIyYzljMmQ0ODJkMTJhOTI0OTk2OGRlYzBjZjcwZTI2OTc0ZGI1YmI3NDk1OTRmNjgxZmY2ZjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImE0bTRqVU5Hemx3dFJmdjhrMmdaaUE9PSIsInZhbHVlIjoiSzVUd0FyQmhXZ2FEL2xXaDdCVnRtcTRaekRuN3N6UXVlbHlTdU44VzhJYnFlT21ZRFo0RTgxdHhOLzRNc1IyOHdrNW82ZWVFUUppMjN5MGVQWGdlejFxTVljQ3Y5eFM2SEhwQmQrUEdxemdBV2RmY2hmRDBjUzk0b25ybWVNdUFnNm8yTEhqb0Y5ZDV1aGdPMGRiN2xMZmhYWjh3bERtQ1hEaEVnQ1d1ZDRmWGFPTG9MbmxPMnNxVGxtNWJEMFVsK0grUzQzVjBQdXRaNlVwTlVZSGJ1V1lGZnZ0WklNVWp1L0owdTVoVjIrRnEreWpJL0xwVTUzQ1U2N2J1T0NCRnBZejJrREpjRWtNNnQyTGM2WDVpSTllaHdPUVlpOHplRWpJdmpnQmtnNnhXVnUyUEtzVG1OZU8ycFJXc2tEQUlGck9MbWNIWVYrLzFYV0RkUS9kbmNzeEMvRTVIdkVBdU9ZL0wydVVmdVZUK3N6TEIyUFQ2QitXZlRka3Z3YkxGREFrU1VKRHRPdmJ1ZFBNVkdWdVZjY1FKMmZvYmxYQzFtVWZGanNMN09TcTRYOWYvSXp1TkhiLzBwMzRvNHpvU25QdUlIRFo3c29iK1pHVDlSd2NNd2hwc0NOSEhBUEdJb1NNVWpRRGJ6U0w4bFp6Um9JbVFUN1c0THVsQ2xtZ0wrbWdINzBKRWYySWdBUEpjR0VuYkJseXk3eTZoWFhDRFdFYUZOT054SVVrU2I4dzFZK2VXRVh1VTN6eXp1VzRDZzBvaXIxczByOU5MTEJEaFdxa2U2V2NwNGYxcHZSZ2lSbFppUWpZVSs3VFEwdDEwZE15RkxEVW9GZ0NOSE1LcSIsIm1hYyI6ImE2ZDFjMGU5OTE3YjJmYjY3ZmI3MWRjY2ViMDI5YjJkYTQ1NDQ3ODU1N2RjMjAwYmY1MDhhZTVmODdmZjY0OWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+