Калужская область подготовилась к отопительному сезону на 98%
В понедельник, 1 сентября, об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко.
При этом многие районы уже выполнили все на 100%. Среди них Медынский, Барятинский, Жиздринский, Ульяновский, Думиничский, Жуковский, Износковский, Куйбышевский Боровский и Спас-Деменский.
Среди отстающих Шпиренко назвал Калугу, Обнинск и Дзержинский район. Он дал поручение муниципалитетам завершить работы до наступления холодов.
279 детских садов и 320 школ Калужской области уже готовы к пуску тепла.