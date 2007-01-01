Калужская область подготовилась к отопительному сезону на 98%

В понедельник, 1 сентября, об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко.

При этом многие районы уже выполнили все на 100%. Среди них Медынский, Барятинский, Жиздринский, Ульяновский, Думиничский, Жуковский, Износковский, Куйбышевский Боровский и Спас-Деменский.

Среди отстающих Шпиренко назвал Калугу, Обнинск и Дзержинский район. Он дал поручение муниципалитетам завершить работы до наступления холодов.

279 детских садов и 320 школ Калужской области уже готовы к пуску тепла.