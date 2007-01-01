Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге осень начнется с отключения электричества

Дмитрий Ивьев
29.08, 21:18
В понедельник, 1 сентября, света не будет на нескольких улицах города. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 16:00:

  • пр-д Киевский 7-15, 2-20,
  • ул. Киевка, 16-24, 5-25, 3-25, 33/1,10-14, 26-32,
  • пер. Короткий.

жкх
