В Калуге приступили к реставрации Дома графини Салиас
Стартовали работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения - «Дома графини Салиас».
Историческое здание, расположенное по адресу улица Космонавта Комарова, 24/50, представляет собой памятник архитектуры конца XVIII века и является ярким примером раннего классицизма, сообщили 28 августа в городской управе.
Историческая ценность здания усиливается его богатым прошлым, связанным с именами известных деятелей русской культуры. Здесь жили драматург Александр Сухово-Кобылин, его сестра - писательница Евгения Васильевна Салиас-де-Турнемир (известная под псевдонимом Евгения Тур), а также её сын, романист Евгений Салиас.