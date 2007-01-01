Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге приступили к реставрации Дома графини Салиас

Дмитрий Ивьев
28.08, 14:56
0 528
Читайте KP40.RU:
Стартовали работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения - «Дома графини Салиас».

Историческое здание, расположенное по адресу улица Космонавта Комарова, 24/50, представляет собой памятник архитектуры конца XVIII века и является ярким примером раннего классицизма, сообщили 28 августа в городской управе.

Историческая ценность здания усиливается его богатым прошлым, связанным с именами известных деятелей русской культуры. Здесь жили драматург Александр Сухово-Кобылин, его сестра - писательница Евгения Васильевна Салиас-де-Турнемир (известная под псевдонимом Евгения Тур), а также её сын, романист Евгений Салиас.

общество
Партнёрские новости
Новости компаний
