Калуге и Обнинску выделят 921 миллион рублей на коммунальные объекты
Заявка Калужской области получила поддержку на федеральном уровне, сообщил 28 августа губернатор Владислав Шапша.
В четверг на Штабе Правительственной комиссии по региональному развитию одобрено выделение казначейских инфраструктурных кредитов.
В Калуге планируется строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона «Малинники».
В Обнинске деньги пойдут на реконструкцию объектов водоснабжения, магистральных самотечных хозфекальных сетей, объектов теплоснабжения, а также строительство самотечного канализационного коллектора.
- Все проекты действительно первоочередные, планируем реализовать их в 2025-2027 гг. Это позволит улучшить качество услуг ЖКХ почти для полумиллиона жителей области, - заявил Шапша.