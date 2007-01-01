Афиша Обнинск
Калуге и Обнинску выделят 921 миллион рублей на коммунальные объекты
Недвижимость и ЖКХ

Калуге и Обнинску выделят 921 миллион рублей на коммунальные объекты

Дмитрий Ивьев
28.08, 11:56
Заявка Калужской области получила поддержку на федеральном уровне, сообщил 28 августа губернатор Владислав Шапша.

В четверг на Штабе Правительственной комиссии по региональному развитию одобрено выделение казначейских инфраструктурных кредитов.

В Калуге планируется строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения микрорайона «Малинники».

В Обнинске деньги пойдут на реконструкцию объектов водоснабжения, магистральных самотечных хозфекальных сетей, объектов теплоснабжения, а также строительство самотечного канализационного коллектора.

- Все проекты действительно первоочередные, планируем реализовать их в 2025-2027 гг. Это позволит улучшить качество услуг ЖКХ почти для полумиллиона жителей области, - заявил Шапша.

