В Калуге у коммунальщиков осталось три дня, чтобы завершить работы на Кирова
Замена теплосетей ведется в районе перекрестков с улицей Плеханова и сквером Мира.
Ранее городской голова Дмитрий Денисов поручил закончить замену коммунальных сетей на этом участке ко Дню города, который будет отмечаться 30 августа
- На территориях около ТЦ «21 век» на улице Кирова, улицы Ломоносова и Плеханова трудятся четыре бригады, на этой неделе подключился ещё один подрядчик, чтобы ускорить процесс, - уточнял ранее Денисов.
Состояние разрытого участка на утро 27 августа можно увидеть на фото.