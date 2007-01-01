Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Калуге у коммунальщиков осталось три дня, чтобы завершить работы на Кирова
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге у коммунальщиков осталось три дня, чтобы завершить работы на Кирова

Дмитрий Ивьев
27.08, 10:03
Замена теплосетей ведется в районе перекрестков с улицей Плеханова и сквером Мира.

Ранее городской голова Дмитрий Денисов поручил закончить замену коммунальных сетей на этом участке ко Дню города, который будет отмечаться 30 августа

- На территориях около ТЦ «21 век» на улице Кирова, улицы Ломоносова и Плеханова трудятся четыре бригады, на этой неделе подключился ещё один подрядчик, чтобы ускорить процесс, - уточнял ранее Денисов.

Состояние разрытого участка на утро 27 августа можно увидеть на фото.

