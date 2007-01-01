Афиша Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Козельск готовят к отопительному сезону вместе с губернатором
Недвижимость и ЖКХ

Козельск готовят к отопительному сезону вместе с губернатором

Дмитрий Ивьев
27.08, 12:04
1 558
В районной администрации Владислав Шапша 27 августа провел совещание по подготовке к зиме.

Ранее сбои в подаче тепла были в военном городке.

- В прежние годы зимой здесь были отключения тепла и горячей воды. Люди испытывали серьезные неудобства. Такого повториться не должно, - подчеркнул Шапша. - Провели большую работу с Минобороны РФ. В результате оборонное ведомство передало объекты тепло-, водоснабжения муниципалитету. Прорабатываем вопрос передачи сетей водоотведения. Подготовили комплекс мер по повышению надежности коммунальных систем городка. Выделили существенное финансирование.

По словам главы региона, работы идут по графику, ряд задач еще предстоит решить, но на пуск тепла в срок это не повлияет.

