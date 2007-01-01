В Ермолино завершили капитальный ремонт участка теплосети
В городе Ермолино Боровского района завершены работы по капитальному ремонту тепловых сетей. Об этом сообщило 25 августа Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
Специалисты заменили участок теплотрассы протяжённостью 750 метров, обеспечивающий подачу тепла в многоквартирные жилые дома. Благодаря модернизации инфраструктуры ожидается повышение надёжности и качества теплоснабжения для местных жителей.
Финансирование работ осуществлялось за счёт средств областного и местного бюджетов в рамках региональной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области». Модернизация систем коммунальной инфраструктуры направлена на снижение аварийности и обеспечение стабильного энергоснабжения в отопительный сезон.