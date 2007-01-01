Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ На трех улицах Калуги отключат электричество
Недвижимость и ЖКХ

На трех улицах Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
08.08, 13:00
0 177
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Городская управа рассказала, где пройдут ремонтные работы в понедельник, 11 августа.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • пер. Калинина, дом 2,      
  • ул. Московская, дома 299-309,
  • ул. Чичерина, дома 8 и 10.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFBbVBIMmMvYXFvS3M5Rms1NDAzdHc9PSIsInZhbHVlIjoiMXdOY0dUbURTc2pSU1NWeGljbENaUzlKaFMybmt5S05qblZWMlFvRkFPR05Ga3Z4dWN6NEpWQVJZbFJjTkovU202MzYyVFhjcnd1c1A1YVpleE9FUFJpemNmb0hqVnN1VG5tQzR3YllJcXl0Q0Fra21RVHFNZDBQc0xRdUdGRVN1TzNtM3lIa3VsYTZEVzRqQ1F5d0l6L1hSTkFlOEIxRHhtb3JnNys2bksyUlVvTnpJMTBzTk9qTGRMSEFpY2h0MzJNVUVhY0tBWSs5NmhmNGJaL3FxbkpwTlBPM3hIRHJBbzdSQ0ZyVmx1cFUxQTZtSDcyVlBob3Fud1pSMWJGbnRFTGc0TmFTKzB5cnZsWXpVLzIwRmFUUUFCd0E3WEkzVXEwWVJOdXBxay83M2syTFJVTnMwaTZmTy9hSXZSeWZ5dWFYWGlWWHc2SGZMK1JVTmtLWGN4VDNOZHBGRHBoRHg5dXRHSkRwUDZtZVU2VDdwY21nT1hFNjMyYjVJaDdlR2hYS2FSSEpQTVIzMngvK044WjJzM2Q3V016Mk9aQlNJT3ljczNLM2NXczNkMU5rRDZYRGRNNmQ0dWd4MnRZMCIsIm1hYyI6IjM5NDA2NGZiNzEwMGNlZWIxZmZjOWU5OGE4NmNhNjExMzkxZDRjNDVhY2UzNjI0YTVmNTcxMmYyYjg4ZWRkOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFZTjZaR3dMbUl2RE9zTnphQS9mV2c9PSIsInZhbHVlIjoiMVAvV1AyZ1IxRnNKWXBwOGJsMFRBbGhlM3ZYRnZ6eDA5UUY2SlViaEtMa2RlNVowOHpGSURpekwrSytVOHFzUWUyL1lUSitORnBPYjA0blZ5SHFESlRLK0J5SE9rdk5ZaER4cTd6QXN2TU9kZnQ1cmdmcWY5VC9vKzhJdmtidW96L1NUbk9BSUZkTkxvK24wckhrTEh4eEczN0YyS21YaVVQZ214dGRBS1FaL2NGd2hwOC90N3BJY0xsV3Vncmt1UEZ0YUt0SDRtOVYxZlpIZTJQQkZjUlNwZUJHRTdIRnByZ01zMkM3Z0FyS0JoTlBpcGNNNHgwU2ZHaEp2VVdLSVpkQ3RyZGQ3ZnpzTFJ5OGtQZ1JJTXpFT0h0OWdkMkQzNnJKL21HSStkbU9lS0w5ek1pdHJOLzB6U1BtUmtmNXlTM3p6OUp3UU1EYm5ML0NmM3FnZ1JQL2l5V0hZOU9WS3U2MFRzZWNNbVFtQnVSK25SRWx4V01qdW1xVDJGWmcvTkVuUHdVNjlUd1hoZklKMWhRMlhXT3NLQ2thcW1FN3lZb21lMzhFYXUrN3RaMmlzYkdqazNrMmdCV0NkVmI1MldKb1BVY1o4VU1DdFpHN2YvT2hNbW1BVEtvUEFVODhsTWdCUkpDTmY4U3VMY2VwY3M0RWhEalJ6Y3g4TFlNUnRFUUhWamZqbUNUTjR4V0tBMk95TDB4SXJLYUp1WDBKNWs5RXBjSmtEVzRIZjcvWVNzbzlnUUNhSS9FdTlNb3RmeGdyekI2S2pETTZqWXVLNGFpOTcwTkNYbXhYVE9XUHRVWHZEZUZiaTI5UnpUbGR4cEROZzM1bEticGhtRGlKUSIsIm1hYyI6IjJiMDRmZjBiZmZhNjM5NzI5YmJjMGY1YmRjZjI1MGQ2YTYyYmYxOWI0YWYzMDMzMjc1NGQzZmNmYjgyNjIxNzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+