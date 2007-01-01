Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

Где в Калуге отключат электричество 8 августа

Дмитрий Ивьев
07.08, 15:30
Городская управа рассказала о проведении ремонтных работ в пятницу. Публикуем адреса.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • ул. Анненки, 22-64,
  • ул. Телевизионная, 10,
  • ул. Чичерина, 9а, 12, 13, 14, 15, 19.

Отключение с 9:00 до 16:00:

  • Георгиевское,
  • Пучково,
  • Тинино.

