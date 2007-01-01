Афиша Обнинск
В Калуге начали сносить дом на улице Болдина

Дмитрий Ивьев
07.08, 14:58
1 576
В среду, 6 августа, начался демонтаж здания №9 корпус 1.

Двухэтажный жилой дом ранее был расселен.

- В планах города – дальнейшая очистка от заброшек улицы Белинского, - рассказал также городской голова Дмитрий Денисов. - Там будет зарезервирован земельный участок для будущего размещения социального объекта.

Кроме того, в Калуге планируют снести еще 14 домов:

  • Белинского, 5,
  • Бутомы, 6,
  • Глаголева, 12, 42 и 44,
  • Дарвина, 16,
  • Московская, 261 и 272
  • Переходная, 5
  • Салтыкова-Щедрина, 46 и 48
  • Переулок Строительный, 5
  • Переулок Тульский, 8б и 8в.

