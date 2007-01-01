В Калуге начали сносить дом на улице Болдина

В среду, 6 августа, начался демонтаж здания №9 корпус 1.

Двухэтажный жилой дом ранее был расселен.

- В планах города – дальнейшая очистка от заброшек улицы Белинского, - рассказал также городской голова Дмитрий Денисов. - Там будет зарезервирован земельный участок для будущего размещения социального объекта.

Кроме того, в Калуге планируют снести еще 14 домов: