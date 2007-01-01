В Калуге начали сносить дом на улице Болдина
В среду, 6 августа, начался демонтаж здания №9 корпус 1.
Двухэтажный жилой дом ранее был расселен.
- В планах города – дальнейшая очистка от заброшек улицы Белинского, - рассказал также городской голова Дмитрий Денисов. - Там будет зарезервирован земельный участок для будущего размещения социального объекта.
Кроме того, в Калуге планируют снести еще 14 домов:
- Белинского, 5,
- Бутомы, 6,
- Глаголева, 12, 42 и 44,
- Дарвина, 16,
- Московская, 261 и 272
- Переходная, 5
- Салтыкова-Щедрина, 46 и 48
- Переулок Строительный, 5
- Переулок Тульский, 8б и 8в.