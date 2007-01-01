В Калужской области ремонтируют водопроводные сети
В четверг, 7 августа, министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко рассказал о федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры».
- В рамках программы в регион привлечено более 315 миллионов рублей из федерального бюджета, а общий объем вложений составит 494 миллиона, - пояснил Шпиренко. - Специалисты работают на 18 объектах общей протяженностью более 19 километров: на 14 участках водопроводных сетей и 4 канализационных коллекторах. Капремонты проводятся в Калуге, Козельске, Людиново, Кондрово, а также в городе Сосенский и поселке Пятовский.
Работы запланировано завершить до конца текущего года.