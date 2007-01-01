Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области ремонтируют водопроводные сети
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области ремонтируют водопроводные сети

Дмитрий Ивьев
07.08, 12:12
0 297
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 7 августа, министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко рассказал о федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

- В рамках программы в регион привлечено более 315 миллионов рублей из федерального бюджета, а общий объем вложений составит 494 миллиона, - пояснил Шпиренко. - Специалисты работают на 18 объектах общей протяженностью более 19 километров: на 14 участках водопроводных сетей и 4 канализационных коллекторах. Капремонты проводятся в Калуге, Козельске, Людиново, Кондрово, а также в городе Сосенский и поселке Пятовский. 

Работы запланировано завершить до конца текущего года. 

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkltZjhDaU9mWlN4anJ1MHBLNFRvRmc9PSIsInZhbHVlIjoiRDFTcU9TQlhYV1R3SG5QYW8rZ2kweHNFQ2pIYlJ1MTJGdGlCZFk5L1VBMkk4Y2lUaWNlYUJvMFRqM2JyOHlNdGxFR1FrUytoZ3d4bE5od25DU0tacitpN3o4VUIwREp5eFJhRFk5Qm51em1mSXFhb29lOHpxQm0rdkZOUld2WXk3Z0ZPcFBuN0xCZWFYRklXMCtUNkVSc0syZHJCaXc5WFJqbXN6eGZoOGU4a29uOVZaVHNVbE0yU2lKUVVPQ2YzamZMdnhEVDlUbEtYcW9YL09PQ3dCVEVjUXphTUhNcGFJOXM5b1ZMTGFJeTZtOERLZDJQdFIzaVBhNFJUVmpQVUZ5dldmaGpNeUU3eVMwU0dmYnFnZ0V6UHZXUEVDUnl1UHQxVnFQbXhnNVBKVlk0NjA5UWV0UUZrWlM2YTZZUTRacFE5MldRdjV2WXoyVTNkWjRqWHdQdG8zQVE2aGhTd2MzNGx6RVpydFl1YzhrUnA4bVlmeG56eVFlREsrWXlYN2ViNzN2SzBQQWsvSkJjSkI1eGFjb0pPZEtrQk9RRS80bHVCbjJtNTlXUGxnRUxRN0hmVC9zREwxbEJkbldzNiIsIm1hYyI6ImJhMjFhNWNhZWM1ODM4YzdiNzAxMDNhZWIzMzZiMjJjNmNmZjE1MTZkMzNlZjY0NzdlOWRkYjUzMDcyYWRiOWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImwzUVNyQVpid003WkIwWkQxbWR2S3c9PSIsInZhbHVlIjoiaktuVS91V1B2L0JIOW1HWVJJUjVmVE9VYi9jbTQ1ZTZkMFIvMW1PWXoxK29Yb2srdkMzQWNmNFZwQUI0Zk1Hd0JKMkxtQytqQmFUeFM2Q1hUQXI4VHgrV2tqTHBJRG95SGxaNlg1TGhPQkNNcjM3UG1aTTlObk5VeVBwNEdqb3RmRzdGM1BsVFZQYVNLd21wbVB4c25GTjBjbnhWaTh0RzBNMUk2aytFQ1MyOTVPRkUzVTVaZUJsZ0FOc252Y3dDWWxab1kzektnVzZZRzhIU2RpQURZbFg2Nk1BbXhBaDBpdGxhdE5HNWJJUTVzT0hTVndEcTJYbW1jVUpDM25iejdPTGFYZHFBVFJ3OHBMYWdObUVrZkZRS3BCNGZwLzliamZEQ2syNFpaMEtVK3gzNkFmVXk2SFVseE1lWnA2djZXb3Y0T0h0MzZwT1RGcmpMYVVwbUFvbHhWTmVTb3g5THJDVnJQZWJQbVlaTStsQ3pjaWNubXFGOTJxK1pwTTdibDBKMGZjL3I3NkxrSzdwYU83dFFSbG8wdXhscjBkNFYrWlZMbjNUTzJ1YU91N3hpMStLRmxjWHMzcDBQa3l1UjF1VjlMUHA1VGR2YUJQSnUvQVV5cE9QYVVleCtYSjYxWWE5elJwRWh3V3Zxd2I0RDJZUUVuNHN3TmJQUXdDWm1rb3ppMkVpS3Q5Y0hpWEd2dVAxdHVmRW9XYklEWE5HUjgvMGM5N0UwZlJ5NzJ2YXBsaGtpY1FZRy91VW9kRzJJcHJKN29ETTVLb1hKUXNqdFczdzd4Umc3TnlBRHRhZjkwUDhpL1d1bVJmM3ZudldOTEdJMmtYYk8wM1NlVGJpbCIsIm1hYyI6IjQ5YWYwZGMwMmY5ZWVjODBkNDM0YjNkOWNkZWM3YTI1Y2Q0NjhhMzVlOTgzNjkzYTM1NGY1NDlmZWQ3ZmMwZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+