Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге появились наличники на историческом доме
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге появились наличники на историческом доме

Дмитрий Ивьев
07.08, 09:20
0 282
Фото: Евгений Чудаков.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы проведены на фасаде Дома Капыриных, который расположен на улице Воронина, 14.

- Наличники - это уникальность, совершенно особенный стиль и «лицо» дома, - прокомментировали в четверг, 7 августа, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков. - В качестве декора наличники на окна способны решить сразу несколько задач: придать фасаду завершённый вид, украсить его, сделать акцент на архитектурном стиле, в котором построено здание, зрительно изменить параметры окон, сделав их как будто шире или выше, если это требуется для создания более гармоничной картинки фасада.

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
3 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRtU0JvVmZYYSs1OHJJaHRJVE91OHc9PSIsInZhbHVlIjoiL09XS1JQTjFYYmo0cGdoV3U4OUdOcExVOC9rMVRCcFNJQ0lOTFdCNHoyVm9Fams4SGJtM1M5TVhmWENibXBqc3diQll1S3gvQnZFQ1ZqYTVVYTJ6MnBCTkZLdWFUd0RsMitPNC9FRDhiY2djNFdpeWpvbG40WUN5KzcyVzdJSlR6Ryt6WkJrSXl0RTdMb3NSWkdNSHlwN3IyZ1BuQkZIN2JmdGg1TnF6TFhFZHhFTWtqYitwbEFObVZkd0dMcE9OWGdqTjNWTy96UldvekkwVWgwVlpGZXJtUzVnUGw1VmV5STlxVzZ6Y0hxQUQzSjhlVXdCd3BEaHdhVUwzcGhYWWVUVEd5Mi94ck5XMFludGdhY29CcG5jdytsUEZ2MEFIN1VXdCswTUlTM2RPZ1NqWHFHNmNTMkJmcUlzUVlhNFdtaGdobDFSVnREaXNUS2tiY2I4Y3UyVXpYQnVvMldpM0tiWmtkdWlQSG1oS0cyaFNlcWRtUXQzc2VwTkMrN2JMU25zaGV1a01xMERrS3dxbkNmZ1FjRDU0SjM2cytlYjdwNWRCcTJCeGM5NWRTK29EQnpsdHBvV3Z4RjZhdXhpUiIsIm1hYyI6IjY2NGU1OGY1OGE3NTdiODI5NTY3MTMzNDMzYTRiMmU4ZTZmMWNiMWY4YWY5MWY2MjBiMjY4ZTdkNzliOTgyMDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjV4MldMWENzL1JrM0J5MkhEbVVJZUE9PSIsInZhbHVlIjoiMi9uRjRSekQ1blExd1lWOGJubGt4REdKQXBGa3h5dFEyZEU2bkg5dnNUZ2kxQnRWWGJmNDRTakNCOVhNU1RFMkFNbjZqdElZbTh2VVFoMW9rZy9GVXpqc0U5QU1JdkJwWld5UzROcXdIeHdOdFJjd3BiUkZRaE9sZGQrNEIzT3R2R1ZmMmgzOXliT2ltcEl1Tk5VNkhmbGJBVHJqS01FUkRET0s5azQvNnJYYnJud0ZoS0dZNHplekwzaHpRN0xjQ2Eyb0pzODZjMUlmalQ4UTNQcXIxdUJKNTNmcXpTdXEyVFBXbnFiZ3BvMEhZWDZOcmZmb3R6QlF0UStoM2N3cGNxTTFkUU50clk3SUQ5MTVzMEI3QU9yZXNsVDNkZU4rS0pvTVNEcmZwdUpZbnpEQjdIQ21lVDZrUS9aWDJIMnQ2NjF0WDJSL05QM2tOYXoyQVdKRGhZUTB1VzI3T1psMFdTdEpPdzBCYnNUQ3crQnF2cWxnbjFaMDVSeHRUQ2o3YTZaZ2VyNnJ6d0NPUFNGYnp0cDRDaXBJK1RZUHJsaWFYVjJZWmZ2L1Z4YmNsZ0paY3l1dHRhUGxldUpjd0VRencrRk5iWmVkelZQcjJlUVRabEJIN1M2UmV3SmlDbmxCcFhiWVZ3a3MzYkJVVmlIM3BlMHFVdEZVbjhEemFNdTdPRWZySjQxLzd2R05YV1BIcXErcDFDQjI5STVCYTJTYzkzdDcvUUs2ZmpNekM4SGtVOUY0bXBVNWEyaGVpYVlQV3pXRVlpU05nSzRwemxIU093NlpFZXhIVzY5cUpSaXl0VDIzT1lwdTBuS0JZRVdidWVLWS8yeHczUnYxbVdpUCIsIm1hYyI6IjI3MDBjNDcyMGI3MGRiOWVmNGNlNTBkNjA3OTA1MGYyYTlhOTA2MjA2ZWIxZjVmMDc1MjhjN2I1NTNiN2M0YjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+