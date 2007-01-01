В Калуге появились наличники на историческом доме
Работы проведены на фасаде Дома Капыриных, который расположен на улице Воронина, 14.
- Наличники - это уникальность, совершенно особенный стиль и «лицо» дома, - прокомментировали в четверг, 7 августа, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков. - В качестве декора наличники на окна способны решить сразу несколько задач: придать фасаду завершённый вид, украсить его, сделать акцент на архитектурном стиле, в котором построено здание, зрительно изменить параметры окон, сделав их как будто шире или выше, если это требуется для создания более гармоничной картинки фасада.