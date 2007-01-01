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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат электричество на трех улицах

Дмитрий Ивьев
05.08, 16:16
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В городской управе сообщили, где пройдут ремонтные работы в среду, 6 августа.

Электричества не будет в период с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • Ул. Анненки, дома 22-64,
  • ул. Ленина, дома 59, 62,
  • ул. Пролетарская, дома 133, 135, 139, 133/59, 155, 157.

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