На 11 улицах Калуги отключат электричество
Ремонтные работы пройдут во вторник, 5 августа, сообщили в городской управе.
С 8:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Забойная, 22, 33, 34, 38-50, 52, 54,
- пер. Забойный, 1-19, 2-24, территория Сельхозтехники, 2, 3, 4, 5,
- пер. Штрековый, 23,
- ул. Турынинские дворики.
Отключение с 8:00 до 18:00:
- ул. Нижнелаврентьевская, 1-19, 2-16,
- ул. Нижнесадовая, 80-116, 77-93,
- ул. Широкая, 67-75, 76-80, 54-78, 55-65,
- ул. Садовая, 41, 43, 54, 58,
- СНТ Мичуринец.
Отключение с 9:00 до 17:00:
- ул. Чичерина, 8, 10,
- пер. Калинина, 2.