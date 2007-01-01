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Недвижимость и ЖКХ

На 11 улицах Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
04.08, 17:19
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Ремонтные работы пройдут во вторник, 5 августа, сообщили в городской управе.

С 8:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • ул. Забойная, 22, 33, 34, 38-50, 52, 54,
  • пер. Забойный, 1-19, 2-24, территория Сельхозтехники, 2, 3, 4, 5,
  • пер. Штрековый, 23,
  • ул. Турынинские дворики.

 Отключение с 8:00 до 18:00:

  • ул. Нижнелаврентьевская, 1-19, 2-16,
  • ул. Нижнесадовая, 80-116, 77-93,
  • ул. Широкая, 67-75, 76-80, 54-78, 55-65,
  • ул. Садовая, 41, 43, 54, 58,
  • СНТ Мичуринец.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • ул. Чичерина, 8, 10,
  • пер. Калинина, 2.

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